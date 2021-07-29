21 tasarruf finansman şirketinin tasfiyesini TMSF yönetecek

Konuya ilişkin BDDK’dan yapılan açıklamaya göre, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile yasal çerçeve kazanan tasarruf finansman şirketleri için BDDK intibak süreci devam ediyor. BDDK’ya sunulan intibak planları reddedilen toplam 21 tasarruf finansman şirketinin tasfiye süreçlerini TMSF yürütecek. Bu doğrultuda BDDK’nın tasfiye kararı aldığı şirketlerin çözümlemesini TMSF sağlayacak. BDDK da intibak süreci devam eden şirketlerin mali bünyelerini ve kurumsal yönetimlerini ayrıntılı bir incelemeye tabi tutacak.

ÖNLEMLER ALINACAK

TMSF tarafından yerine getirilecek tasfiye işlemleri, mevduat sigortası dahil herhangi bir devlet garantisi anlamına gelmese de tasarruf sahiplerinin haklarının korunması için tüm önlemler alınacak. Şirketlerin tasfiyesine karar verme yetkisi ile tasfiye sürecini yürütme yetkisinin aynı kurum bünyesinde toplanmamasının, tasfiye süreçlerinin verimliliğine katkı sağlaması bekleniyor. Öte yandan bankalar dahil muhtelif şirketlerin çözümleme, tasfiye ve yönetimi konusunda ihtisas kurumu olan TMSF kontrolündeki tasfiye komisyonları ile tasfiye sürecinin daha hızlı ve etkin bir şekilde nihayetlendirilmesi amaçlanıyor. İntibak sürecini tamamlayan tasarruf finansman şirketleri mali ve kurumsal yönetim süreçlerinde önemli kazanımlar sağlayarak BDDK’nın yayımladığı “Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik” ile belirlenen yasal çerçeveye uyumlu faaliyet koşullarına kavuşacak.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın