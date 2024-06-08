2053’e kadar emisyonu yüzde 41 azaltma sözü

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Dinçbaş, “Küreselde bütün finans ve teknoloji akışları iklim kriziyle mücadele sürecine bağlandı. Ama günümüzde çok başka noktadayız. İklim değişikliği artık bir güvenlik meselesi haline geldi. Su güvenliği, gıda güvenliği ve göç gibi hususlar son derece gündemde” dedi.

NET ZERO TAAHHÜDÜ

Türkiye’nin Paris Anlaşması kapsamında net zero taahhüdünde bulunduğunu belirten Dinçbaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin emisyonlarının yaklaşık yüzde 72’si enerji sektöründen kaynaklanıyor. Biz, 2053 yılına kadar yüzde 41 emisyon azaltımı taahhüt ediyoruz. Net sıfır emisyon vizyonu çerçevesinde ekim ayı öncesi kendi taahhütlerimizi tamamlayıp BM’ye sunmayı planlıyoruz. Bu taahhüt kapsamında tarım, ekonomi, enerji gibi son derece önemli alanlar bulunuyor.”