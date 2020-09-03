205 milyon dolarlık sağlık yatırımı

1992 yılında kurulan ve 12 hastanesi ile hizmet veren Medicana Sağlık Grubu, toplamda 205 milyon dolar yatırımla 2 yeni hastane açmaya hazırlanıyor. 9 Eylül’de İzmir’de açılacak hastane için 110 milyon dolar yapan grup, ikinci hastaneyi ise 95 milyon dolar yatırımlar İstanbul Ataşehir’de yıl sonunda devreye almaya planlıyor. Yaklaşık 30 yıldır sağlık sektöründe hizmet verdiklerini ifade eden Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, açılacak iki hastane ile 2 bin kişiye daha istihdam sağlayacaklarını açıkladı.

DEĞER KATIYORUZ

Hastane yatırımları ile ilgili bilgi almak ve yaşanan süreci değerlendirmek üzere bir araya geldiğimiz Bozkurt, grubun 13’üncü hastanesi olan İzmir Hastanesi’nin, 40 bin metrekare kapalı alan ile Ege Bölgesi’nin en büyük hastaneleri arasında yer aldığı açıkladı. 14’üncü hastanenin ise Ataşehir’de kapılarını açmak için gün saydığını belirten Bozkurt, hastanenin 30 bin metrekare kapalı alana sahip olduğuna dikkat çekti. Bozkurt, “Son teknoloji cerrahi sistemlerimiz, uzman kadromuz, steril ve dezenfekte alanlarımızla kusursuz hizmet için hizmete hazırız. Medicana, salgın döneminde de yarattığı istihdam ve sağlık turizmi potansiyeliyle Türkiye’ye değer katmaya devam ediyor” dedi.

TÜM BRANŞLARDA

Medicana Sağlık Grubu’nun, Türkiye’nin ilk 500 şirketi sıralamasında yer aldığını belirten Bozkurt, “Medicana International İzmir Hastanesi, yalnızca İzmir’in değil, Ege Bölgesi’nin en büyük hastanelerinden biri olacak. Medicana, Ege Bölgesi’ne büyük bir sağlık üssü kuruyor. Toplam 222 yatak kapasitesi var. Akıllı bina özellikleriyle donatılan hastanede, yüksek konfor ve modern teknolojiler bir arada sunuluyor. Bölgeye yepyeni bir sağlık hizmeti anlayışı getiriyoruz. Bu yılın ikinci yarısından itibaren hastalarımıza hizmet vermeye başlayacağız. Hastanemiz, alanında uzman hekim kadrosu ile tüm tıp branşlarında faaliyet gösterecek” diye konoştu.

YOĞUNLUK OLMAYACAK

Ataşehir Hastanesi’ni 2020 yıl sonuna kadar hizmete açmayı planladıklarını belirten Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü: “Teknik altyapısı, tıbbi teknolojisi ve tüm branşlardaki uzman sağlık profesyonelleri ile dünya standartlarında bir hastane olmasını hedefliyoruz. 95 milyon dolarlık yatırım değeri var. Hastane, tüm tıp disiplinleri için hizmet verecek. Ataşehir’de özellikli tedaviler, üstün teknoloji ve cerrahi tedavi olanakları, hasta odaklı hizmet anlayışı, başta Anadolu yakası olmak üzere tüm İstanbul’un hizmetine sunuluyor. Ataşehir hastanemizin 200 yatak kapasitesi mevcut. Çok sayıda poliklinik odası ile hasta yoğunluğu yaratmadan geniş alanlarda hizmet verilecek. Hastanenin otopark olanağı da bir hayli yüksek olacak, hastalarımız park sorunu yaşamadan, güvenle sağlık hizmeti alabilecek. Bu konuda hem personelimizin hem de ziyaretçilerimizin sağlığı, güvenliği için tüm önlemler alınıyor. Ameliyathanelerden yoğun bakımlara, endoskopiden laboratuvara, polikliniklere, radyoloji ve nükleer tıp alanlarına kadar sağlık hizmeti sunulan her birimde maksimum hijyen için çalışılıyor.”

SAĞLIK TURİZMİNDE TÜRKİYE BİR MERKEZ

Türkiye’nin sağlık turizmi alanında çok ciddi noktalara ulaşabileceğinin altını çizen Hüseyin Bozkurt, organ naklinden tüp bebeğe, kanser tedavisinden saç ekimine kadar Türkiye çok ciddi bir merkez konumunda. Avrupa’da yaşayan 6.5 milyon Türk vatandaşı bulundukları ülkede ciddi sıkınyı yaşanıyor. Bir anlaşma yapılsa ve sadece bu vatandaşlarımız gelse çok ciddi döviz girdisi sağlayabiliriz. Hem oradaki vatandaşlarımız hem Türkiye kazanır. Çünkü normal bir turistin ortalama harcaması 650-700 dolarken, sağlık turizmi için gelen bunun 3-4 katı harcama yapıyor. Sonrasında biz de yurtdışında yatırım yapmak istiyoruz. Hedeflerimiz arasında bu da var. Bunu da gerçekleştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

KALP AMELİYATI İÇİN GELİYORLAR

Şu anda 164 ülkeden hastanelerine hasta geldiğini belirten Hüseyin Bozkurt, şunları söyledi: “Irak, Balkan ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerinden gelen var. Irak’tan daha çok çocuk kalp ameliyatları için geliyorlar. ABD’de bu alanda yapılan operasyonlar bizim 10 katımız fiyata kadar çıkıyor. Ve Türkiye bu alanda çok başarılı. Yeni hastanelerimiz de yabancılara hizmet verecek. İzmir’in de sağlık turizmi alanında ciddi potansiyeli olduğunu düşünüyorum.”

PANDEMİYLE DİJİTALE ENTEGRASYON

Pandemi sürecinde yaşananlar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hüseyin Bozkurt, “Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi dönemi sonrası, dijital teknolojinin sağlık hizmet sunumuna entegrasyonu hızlandı. Kronik hastalarımızın evde takibi için geliştirmeler yapıldı. Dijital teknolojik olanakların kullanımı sağlandı. Hasta tedavi alanlarının pandemi dönem koşulları gereklerini yerine getirecek şekilde düzenlenmesi için projeler hazırlandı. Hastane içi taze hava alan alanları yaratıldı” diye konuştu.

‘10 YILDA 50 OKULA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ’

İstanbul, Ankara, Konya, Samsun, Sivas ve Bursa’da hizmet verdiklerinin altını çizen Hüseyin Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda toplamda 7 bin çalışanımız bulunuyor. 2018-2019 eğitim- öğretim döneminde de Medicana Eğitim Grubu’nu kurduk ve MBA ( Medicana Bilimler Akademisi) Okullarını açtık. Hali hazırda, İstanbul’da Göztepe ve Beylikdüzü Kampüsü, Ankara’da Eryaman Kampüsü olmak üzere üç okul ile eğitim alanında hizmet veriyoruz. Bu sayıyı 50’ye ulaştırmayı hedefliyoruz. 10 yılda bu hedefi ulaşmayı amaçlıyoruz. Medicana Eğitim Grubu aynı zamanda 2019-2020 akademik eğitim yılında, Fenerbahçe Üniversitesi’ni öğretime ve eğitime açarak yüksek öğrenim alanında da Türkiye’ye yatırım yaptık. Burada ikinci yılımızda yüzde 96 doluluğa ulaştık.