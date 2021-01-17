2040’a kadar sıfır emisyon sözü

Ayrıca firma, Paris Anlaşması’nda öngörülenden on yıl önce, 2040 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşılacağının sözünü verdi. PepsiCo, 2030’a kadar doğrudan operasyonlarında mutlak sera gazı emisyonlarını yüzde 75 ve dolaylı operasyonlarını yüzde 40 azaltmayı planlıyor.

Bu eylemin, 26 milyon metrik tondan fazla sera gazı emisyonunun azaltılmasıyla veya beş milyondan fazla otomobilin bir yıl boyunca trafikten kaldırılmasına eşdeğer olması bekleniyor. PepsiCo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ramon Laguarta, “İklim değişikliğinin etkileri şiddetini arttırıyor ve bu sorunu çözmek için gereken acil sistemsel değişiklikleri hızlandırmalıyız. İklim eylemi, dünyanın lider yiyecek ve içecek şirketlerinden biri olarak işimizin temelini oluşturuyor ve gezegen ve insanlar için olumlu sonuçlar sağlamak üzere PepsiCo Pozitif yolculuğumuza hız katıyor. Güçlü iklim hedefimiz bize zorlu ancak bu çok kritik yolculukta rehberlik edecek - acil ve agresif eylemden başka seçenek yok” dedi.