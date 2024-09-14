2039’da net sıfır emisyon hedefliyor

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Orhonoğlu, “Sürdürülebilir Yaşam Planı ile 10 yıllık bir hedef seti ortaya koyduk ve çoğunu gerçekleştirdik. Dersler de çıkardık. Bu derslerle 2020’de Sürdürülebilir Yaşam Pusulası, yani Compass stratejisini oluşturduk. Bu hedefleri 2030’a yönelik koyduk ve önceki planın üzerine inşa ettik. 2024’te de hedeflerimizi güncelledik. 2039’da net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Yeni hedeflerinin dört ana odağı olduğunu belirten Orhonoğlu bunları; iklim, doğa, plastikler ve yaşam koşulları olarak sıraladı. Orhonoğlu’nun verdiği bilgilere göre Unilever Türkiye, kendi operasyonlarında yüzde 78 sera gazı azaltımı sağladı. Ali Fuat Orhonoğlu şöyle devam etti:

“Türkiye’de elektromobilite dönüşümünü başlatmak için üç elektrikli tırla attığımız ilk adım ile ilk etapta yıllık karbon emisyonlarımızda 215 ton azalma hedefliyoruz. Konya Fabrikamızın güneş enerjisi tesisini açtık. Toplam 5 megavat kapasiteli tesisimizle, fabrikamızın toplam elektrik tüketiminin 1/3’ünü kendimiz üreteceğiz. Filomuza katılan yeni elektrikli araçlarımız, Algida depolarımızdaki yüzde 100 yeşil enerji sertifikalı şarj istasyonlarında şarj edilerek, böylece tamamen sıfır emisyon elde etmemizi sağlıyor. 2023’te ilk etapta trafiğe çıkan 20 elektrikli araç sayımızı, bu sene sonunda 80 araca çıkaracağız ve böylece operasyonlarımızdaki yıllık karbon salımını yaklaşık 500 ton azaltacağız.”