2030 yılı hedefi 1 milyar dolar

1 milyar dolarlık ciroya ulaşmayı hedefleyen grup, ana üretim alanı dışında sanayi ürünleri ve mobilite çözümlerini de odaklanacak. Yükselen pazarlar Asya ve Afrika’yı da radarına alan grup, işbirlikleri ve satın almalara da yoğunlaşacak. Hidrojen yatırımları da planları arasında yer alan şirketin istihdam ettiği kişi sayısı da 1000’den 5 bine çıkacak. Dalgakıran Grubu bu vizyon çerçevesinde Bosch’un Türkiye ve Ortadoğu Başkanı görevini yürüten Steven Young’ı geçen ay bünyesine kattı.

KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

Şirketin 2030 vizyonu kapsamında söz konusu yıla gelindiğinde 1 milyar dolarlık ciroya ulaşacaklarını, bu sayede sektörde dünyada ilk beş şirket arasında yer alacaklarını açıklayan Dalgakıran Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, “Üretim araçlarını üretmeden zenginleşme olmaz. İçerisinde bulunduğumuz durumu; İstanbul Sanayi Odası’nda yaptığım kongrede vasatlık olarak nitelendirmiştim. Vasatlık aynı zamanda bir konfor alanı oluşturur ve bu konfor alanından kimse çıkmak istemez. Risk almak istemez çünkü kazanımları vardır, yani zincirlerinden başka kaybedecek bir sürü şeyi vardır. Dolayısıyla da oradan kolay kolay çıkmak istemezler. Dalgakıran Grubu olarak; o konfor alanı bizi çok etkilemedi. Tam tersine o alışkanlığı, konfor alanındaki o durağanlığı fark ettiğimizde hemen kendimizde gelmeyi bildik. Türkiye ekonomisine, bu alanda neler olması gerektiğine yönelik söylediklerimi Dalgakıran’da yapmaya çalıştım. Katma değerli ürünlere doğru gitmek, markalaşmak, üretin araçlarını üretmek, Ar-Ge yaratmak, pazarlama stratejilerini doğru bir şekilde belirlemek gibi” diye konuştu.

ANAHTAR TESLİM ÇÖZÜM

Dalgakıran Grubu İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Steven Young da, şu konulara dikkat çekti: “2050 yılı için hem Amerika hem diğer bölgeler için sıfır emisyon ve yeşil mutabakat konusunda bir ortak noktayı yakaladılar. Bunların hepsi üretim alanında olsun veya bizim geliştireceğimiz üreteceğimiz alanlarda dikkate almamız gereken konular. Yakıt hücreleri özellikle hidrojen hayatımıza girdiği zaman mobilite alanında ve enerji üretim alanında muazzam bir değişim olacak. Eskiden iyi bir ürünüz size pazarda iyi bir konum verebilirdi artık o geçmişte kaldı. Bundan sonra iyi bir ürüne sahip olmak yeterli değil, nihai müşteriye komple anahtar teslimi olarak çözüm üretmek zorundasınız. Sermaye batıdan doğuya kayıyor. 2025’e geldiğimizde öngörüler şunu gösteriyor; Çin dünyanın en büyük ekonomisine sahip olacak, Amerika ikinci sırada ve Hindistan giriyor.”

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