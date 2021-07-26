2025’te yüzde 100 elektrikli

Bu kapsamda yeni Peugeot 308; Avrupa pazarlarındaki satışına, başlangıcından itibaren sedan ve station wagon versiyonlarında iki farklı şarj edilebilir hibrit motor seçeneğiyle sunulacak. Sunulan modellerden Hybrid 225 e-EAT8; 180 beygir gücündeki PureTech motor, 81 kW gücünde elektromotor ve 8 vitesli e-EAT8 şanzımanla bir araya gelerek, 225 beygirlik gücü kullanıma sunuyor. Hybrid 180 e-EAT8 ise 150 beygir gücünde PureTech motor ve 81 kW gücünde elektromotor ile 8 vitesli e-EAT8 şanzımanı bir araya getiriyor. Marka, bu yıl hem binek hem de ticari araçlar olmak üzere ürün yelpazesindeki elektrikli araç oranını yüzde 70’e çıkarmayı hedefliyor.

Bu oranı 2023 yılına kadar yüzde 85’e çıkarmayı hedefleyen marka, 2025 yılında ise Avrupa’da ürünlerinin yüzde 100’ünü elektrikli olarak pazara sunacak.

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