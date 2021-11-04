2025 yılında hizmete girecek! İlk parçası üretildi

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Türkiye'nin 2025 yılında göklerde olacak olan Milli Muharip Uçağın ilk parçası üretimden çıktı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli muharip uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi için attığımız her adım bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Üretilen ilk parça metal bir blok olarak görüntülendi.