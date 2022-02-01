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2025 yılına kadar 34 bin pilota ihtiyaçları var

#Delta Air Lines#United Airlines#Pilot
2025 yılına kadar 34 bin pilota ihtiyaçları var

Pilot sıkıntısını çözmek için adım atan Delta Air Lines ardından United Airlines da adım attı. United Aviate Academy resmen açıldı.

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United Airlines, şirket içi uçuş eğitim operasyonunun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki herhangi bir büyük havayolu için ilk olduğunu söyledi. Danışmanlık firması Oliver Wyman, dünya çapındaki havayollarının artan talebi karşılamak ve emekliliklere ayak uydurmak için 2025 yılına kadar tahmini 34.000 yeni pilota ihtiyacı olduğunu söyledi ve United CEO'su Scott Kirby, geleneksel modellerin talebi yeterince karşılamadığını belirtti.

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Delta Air Lines kısa süre önce pilot adaylarının da dört yıllık üniversite diplomasına sahip olma şartını kaldırdı. Çalışma Bakanlığı'na göre, pilotlar için endüstri ortalama maaşı 190.000 dolardan fazla olsa da, giriş seviyesi maaşı çok düşük ve eğitim maliyetleri yüksek, sıklıkla öğrenci kredilerinin sınırlarını aşıyor. Devlet Hesap Verebilirlik Ofisi tarafından hazırlanan 2018 tarihli bir rapor, maliyetin uçuş okulları için en büyük işe alım zorluklarından biri olduğunu belirtti.

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Kıdemli uçuş ekiplerinden pandeminin derinliklerinde erken emeklilik paketleri almalarını isteyerek maliyetleri düşüren havayolları şimdi personel alıyor. American Airlines bu yıl 2.000 pilot kiralamak istiyor. Delta, bu yıl her ay saflarına 100 ila 200 arasında pilot eklemeyi planlıyor. United, Aviate Academy aracılığıyla on yıl boyunca her yıl 500 pilot yetiştirmeyi planlıyor.

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#Delta Air Lines#United Airlines#Pilot

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