2024’ün ilk yarısında Koç Holding’den 30,8 milyar dolar gelir

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2024 yılının ilk yarı finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Bilançolarımızı, nakit akışımızı ve likiditemizi disiplinle yönetirken; yatırımlarımıza da ülkemizin geleceğine duyduğumuz güvenle devam ediyoruz. Küresel büyüme vizyonumuz doğrultusunda Topluluğumuzu önümüzdeki yüzyılın rekabetine hazırlayacak ve uluslararası rekabet gücümüzü artıracak stratejik hamlelerde bulunuyor, coğrafi olarak faaliyet gösterdiğimiz ülkeleri genişletiyoruz. Koç Topluluğu olarak ülkemizin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 7’sini üstleniyoruz. Topluluk şirketlerimiz 155’ten fazla ülkeye yaptıkları ihracatla, ülke ekonomimize önemli katkı sağlıyor” diye konuştu.