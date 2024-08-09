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2024’ün ilk yarısında Koç Holding’den 30,8 milyar dolar gelir

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#Koç Holding#Bilanço#Ekonomi
2024’ün ilk yarısında Koç Holding’den 30,8 milyar dolar gelir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 13:02

Koç Holding, 2024’ün ilk yarısında konsolide bazda toplam 30,8 milyar ABD doları (USD) gelir elde edildiğini ve yaklaşık 1,9 milyar USD kombine yatırım gerçekleştirildiğini duyurdu.

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2024 yılının ilk yarı finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Bilançolarımızı, nakit akışımızı ve likiditemizi disiplinle yönetirken; yatırımlarımıza da ülkemizin geleceğine duyduğumuz güvenle devam ediyoruz. Küresel büyüme vizyonumuz doğrultusunda Topluluğumuzu önümüzdeki yüzyılın rekabetine hazırlayacak ve uluslararası rekabet gücümüzü artıracak stratejik hamlelerde bulunuyor, coğrafi olarak faaliyet gösterdiğimiz ülkeleri genişletiyoruz. Koç Topluluğu olarak ülkemizin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 7’sini üstleniyoruz. Topluluk şirketlerimiz 155’ten fazla ülkeye yaptıkları ihracatla, ülke ekonomimize önemli katkı sağlıyor” diye konuştu.

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#Koç Holding#Bilanço#Ekonomi

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