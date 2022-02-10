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2022’yi yatırım yılı ilan etti

#MÜSİAD#Mahmut Asmalı#Yatırım
2022’yi yatırım yılı ilan etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 2022’yi ‘yatırım yılı’ ilan ettiklerini açıkladı.

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Basın mensuplarıyla bir araya gelen Asmalı, “Yıl boyunca Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak, istihdam sürecini hızlandıracak, üretim ve yatırım hacmini artıracak, yerli ve milli projelerin geliştirilmesine yön verecek önemli organizasyonlara imza atacağız” dedi. Eylül ayında 7 maddelik bir strateji planı ortaya koyduklarını hatırlatan Asmalı, “Bu plan çerçevesinde MÜSİAD Ticaret Ofisi ve Körfez İşadamları İrtibat Ofisi’ni kuracağımızı ifade etmiştik, iç ve dış ticarette doğru ve etkili bir çalışma anlayışını hayata geçirecek bu çalışmaları hemen başlattık. Bu çalışmalar ile; yatırım alanlarının tanıtımı ve üretim sahalarının geliştirilmesine ilişkin raporlamalar yaparak, ihracata yönelik ticarette yeni ortaklıkların oluşturulmasını hedefliyoruz. Yine bu birimler ile Körfez bölgesinden yatırımcıları iş insanlarımızla bir araya getirerek, bölgesel kalkınmayı destekleyici bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda mikro ihracata yönelik altyapı çalışmalarımızı üyelerimize maksimum düzeyde fayda sağlayacak şekilde güncellemekteyiz. MÜSİAD olarak toplamda 169 irtibat noktamız ile ülkemizin 2023 hedeflerine dolaylı ve doğrudan etki etme arzumuzu önemle belirtmek isterim” dedi.

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25 MİLYAR TL’YE ULAŞILDI

Geçtiğimiz haftalarda başlatılan Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketini bir güven hareketi olarak niteleyen Mahmut Asmalı, söz konusu hareket ile Anadolu’nun genelinde ihracat odaklı yatırım ve üretim hedeflediklerini belirtti ve şunları söyledi: “Aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 20’yi aşın ilimizde 40 adet noktada gerçekleştirilecek yatırımlarla, ihracat odaklı üretim mekanizmasına dinamizm kazandırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ilk etapta Samsun’da 7.6 milyar TL, Adana’da yaklaşık 4 milyar TL, İzmir’de 1.6 milyar TL ve Sakarya’da 660 milyon TL’lik yatırım projeleri hayata geçiriyoruz. Şimdiden 25 milyar TL’ye ulaşan bu güven hareketinin etki alanını daha da genişleteceğiz. İlk etap yatırımımızla toplamda 25 bine varan ilave istihdam oluşturmayı amaçlıyoruz.”

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#MÜSİAD#Mahmut Asmalı#Yatırım

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