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2022’nin kültür başkenti Bursa

#Mehmet Nuri Ersoy#Kültür Başkenti#Bursa
2022’nin kültür başkenti Bursa

Bursa, Türk dünyasının UNESCO’su olarak bilinen ‘Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’ tarafından 2022 yılının kültür başkenti seçildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2022 yılında, Bursa’da ilimden spor ve sanata çok farklı kapılar açılacak” dedi.

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TÜRK dünyasının UNESCO’su olarak da tanımlanan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) 2022 yılının Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak Bursa’yı ilan etti. Bursa şehri Eskişehir ve Kastamonu’nun ardından Türkiye’den Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen üçüncü şehir oldu. Bursa’nın ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ seçilmesi sebebiyle, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında bu kapsamda planlanan projelerin ayrıntıları paylaşıldı.

‘HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada,“2022 yılında, Bursa’da ilimden spor ve sanata çok farklı kapılar açılacak” dedi ve şunları söyledi: “Bursa ulusal ve uluslararası arenada kültür ve turizmdeki yükselişini sürdürecek. Türkiye’nin her bir bölgesi ve şehri için olduğu gibi Bursa için de bütün paydaşlarımızla birlikte çalışacak, hedeflerimize ulaşacak ve daha iyisi için yolumuza hız kesmeden devam edeceğiz. Zira pandemi koşullarına rağmen 2021 yılında Türkiye yurtdışı ziyaretçi sayısında 29 milyonu, turizm gelirlerinde ise 24 milyar doları aşmayı başarmışsa bu inanç ve bakış açısı sayesindedir.  Dikkatinizi çekmek isterim, bu rakamlar 2020’ye göre ziyaretçi sayısında yüzde 83’lük, gelir noktasında ise yüzde 100’lük bir artışa tekabül ediyor. Ulaşılan bu seviye ülke olarak hepimizin başarısıdır.”

2022’nin kültür başkenti Bursa

BÜYÜK KAZANIM

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, “Kadim tarihi ile farklı medeniyetlerin buluşma noktası olan, Türk şehri, Osmanlı payitahtı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 4. büyük şehri, tarihin, kültürün, tabiatın, tarımın, turizmin, sanayinin önde gelen şehri Bursa’mızın Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesini çok kıymetli buluyoruz. Amacımız dünya çapında markalaşmak ve Türk dünyası gelenek ve göreneklerini tüm dünyaya tanıtmak” dedi. Önemli bir ticaret ve ihracat şehri olan Bursa’nın ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ seçilmesini hem Bursa hem de Türkiye için çok büyük bir kazanım olarak gördüklerini belirten Aktaş, tüm değerleri ve zenginlikleri ile Bursa’nın turizmden aldığı payı daha da artırmak için yoğun çaba harcadıklarını kaydetti.

ÇOK YÖNLÜ ŞEHİR

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Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, “Bursa, ana karakteristik özelliğini Osmanlı İmparatorluğu’ndan almıştır. Bu yönüyle bakıldığında Bursa, tarihin melez bir şehri olarak görünse de her köşesinde Osmanlı’nın mührünü görmeniz mümkündür. Ülkemizin önemli sanayi ve ticaret merkezi üslerinden biridir. Bursa aynı zamanda tarım kentidir, turizm kentidir, kaplıca kentidir, üniversite kentidir, balıkçılık, dağ ve deniz sporları kentidir. Şehrimiz, el sanatları ve halk sanatları alanında Unesco Yaratıcı Şehirler arasına seçilmiştir. Biz sadece 2022 yılında değil her zaman Türk Dünyasının kültür başkenti olmaya gönüllüyüz, razıyız. Hamdolsun Bursa’ya bu gücü veren birçok parametre vardır” dedi.

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2022’nin kültür başkenti Bursa

TÜRKİYE’DEN SEÇİLEN ÜÇÜNCÜ ŞEHİR OLDU

1993 yılında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın Kültür Bakanlarının imzalamış olduğu anlaşma ile kurulan TÜRKSOY, halihazırda 14 üye ülkeyle faaliyetlerini sürdürüyor. Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmeyi hedefleyen oluşum, Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve tüm dünyaya tanıtmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. TÜRKSOY’un 2010 yılında başlattığı ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti’ organizasyonunda bugüne kadar; Kazakistan’dan Nur Sultan ve Türkistan, Tataristan’dan Kazan, Türkmenistan’dan Merv, Azerbaycan’dan Şeki, Kırgızistan’dan Oş, Özbekistan’dan Hiva kültür başkenti seçilmişti. Bursa, Eskişehir ve Kastamonu’dan sonra seçilen üçüncü şehir oldu.

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ÖZEL PROJELER AÇIKLANDI

DÜZENLENEN toplantıda Bursa’nın ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ seçilmesi kapsamında hayata geçirilmesi planlanan projeler de aktarıldı. Buna göre, 2022’de planlanan ‘Türk dünyası’ ana temalı başlıca özel projeler şu şekilde:

  • Mimari eserler, park ve meydan düzenlemeleri.
  • Yaşayan Türk Dünyası Kültür Merkezi.
  • Yeni kalıcı eserler kazandırma çalışmaları.
  • Kitap fuarı, kısa film yarışması, tiyatrolar.
  • Marş yarışması, konserler, sanatçı buluşmaları.
  • ‘Türk Bilim İnsanları’ ve ‘Türk Dünyası Bilim Şenliği’ gibi bilim projeleri.
  • Kadın ressamlar buluşması.
  • Fotoğraf yarışması.
  • Ticaret fuarı, Togg tanıtım faaliyetleri.
  • Kültür faaliyetleri ve yerel oyunlar.
  • Yerel yönetim zirvesi.

 

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#Mehmet Nuri Ersoy #Kültür Başkenti#Bursa

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