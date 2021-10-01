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2022'nin ilk çeyreğinde tamamlanacak! Merakla beklenen 2 yeni metro hattında önemli gelişme

#İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metrosu#Sabiha Gökçen Metrosu#Metro Projeleri
2022nin ilk çeyreğinde tamamlanacak Merakla beklenen 2 yeni metro hattında önemli gelişme

İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın 2022 yılının ilk çeyreğinde metroya kavuşması bekleniyor.

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İstanbul Havalimanı-Gayrettepe, İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Tavşantepe-Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı metrolarında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projelerde 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak 3 vardiya halinde çalışmalar devam ederken, raylı sistemlerin en kısa sürede faaliyete alınması hedefleniyor.

Ulaşım süresini 50 dakikaya düşürecek 2023 itibarıyla hizmete girecek

Ulaşım süresini 50 dakikaya düşürecek! 2023 itibarıyla hizmete girecek

İstanbul Havalimanı ile kent merkezi arasında ulaşımın hızlı, ekonomik ve güvenli sağlanması amacıyla hayata geçirilen İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metrosu, diğer metro hatları ile de entegre olacak şekilde planlandı. Gayrettepe istasyonunda Yenikapı-Hacıosman metro hattına, Kağıthane'de Kabataş-Mahmutbey metrosuna, havalimanında ise Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattına aktarma yapılabilecek.

Toplam 37,5 kilometre uzunluğa sahip olacak hatta 9 istasyon bulunacak ve saatte 120 kilometre hıza ulaşılabilecek. Bu hatta kullanılacak 136 araç en az yüzde 60 yerliliğe sahip olacak. Günde 600 bin yolcunun taşınabileceği İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metrosunun havalimanı-Kağıthane etabının 2022 yılının ilk çeyreğinde açılması hedefleniyor. Havalimanından şehir merkezine kısa sürede ulaşımın mümkün olacağı metronun ilk etabındaki yolculuk süresi 25 dakika olacak.

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Temel atıldı Tamamlandığında ulaşım süresi 14 dakikaya inecek...

Temel atıldı! Tamamlandığında ulaşım süresi 14 dakikaya inecek...

SABİHA GÖKÇEN'DEN KADIKÖY'E HIZLI, GÜVENLİ VE EKONOMİK ULAŞIM

Pendik ile Sabiha Gökçen'i birbirine bağlayacak Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'nda da çalışmalar 7/24 esasına dayalı sürüyor. Anadolu yakasının ilk metrosu olan Kadıköy-Kaynarca (Tavşantepe) hattını Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile bağlayacak proje sayesinde, havalimanından kent merkezine ulaşım hızlı, ekonomik ve güvenli olarak sağlanacak.

Toplam 7,4 kilometre uzunluğa sahip olacak ve 4 istasyonu bulunan hat, Tavşantepe istasyonunda Kadıköy-Kaynarca, Sabiha Gökçen'de ise Sabiha Gökçen-Kurtköy hattıyla entegre olacak. Saatte 80 kilometre hıza ulaşabilecek hattı günde 1 milyon 200 bin yolcu taşınabilecek. Metronun, yeni yılın ilk çeyreğinde hizmete alınması hedefleniyor.

Işığa az kaldı Yüzde 87si tamamlandı...

Işığa az kaldı! Yüzde 87'si tamamlandı...

İSTANBUL HAVALİMANI'NIN İKİNCİ METROSU BİR YIL SONRA

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Toplam uzunluğu 31,5 kilometreye ulaşan ve 7+1 istasyonu bulunan Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı, Türkiye'nin en hızlı metrosu olarak 120 kilometre hıza sahip olacak. Halkalı'dan havalimanına 30 dakikadan daha kısa sürede ulaşımı mümkün kılacak metro, havalimanı istasyonunda Gayrettepe-Havalimanı hattı ile tam entegre olacak ve böylece Gayrettepe ile Halkalı arasında kesintisiz ulaşım imkanı doğacak.

Halkalı istasyonundan Marmaray ve Yenikapı-Halkalı hattına, Olimpiyatköy'den Olimpiyatköy-İkitelli hattına, Kayaşehir istasyonundan Başakşehir-Kayaşehir hattına, Fenertepe'den ise Vezneciler-Sultangazi metro hattına aktarma yapılabilecek. Avrupa yakasının ulaşımında önemli bir rahatlama sağlayacak ve günde 600 bin yolcunun taşınacağı metro hattının 2022 yılı sonunda hizmete alınması hedefleniyor.

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“YATIRIMLARIMIZI BİR BİR HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'nin ve İstanbul'un refahı için canla başla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yatırımlarımızı, yalnızca bugün için değil, gelecek kuşaklara da hizmet edecek şekilde tasarlayarak bir bir hayata geçiriyoruz. Metro hatlarımız Türkiye'ye ve İstanbul'a büyük değer katacak. Projelerimizin hepsi tamamlandığında, İstanbul'un raylı sistem hattının yarısından fazlası bakanlığımız tarafından yapılmış olacak."

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#İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metrosu#Sabiha Gökçen Metrosu#Metro Projeleri