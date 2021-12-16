‘2022’de satışlar hızlı olacak’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Marmara beyaza büründü İstanbula mevsimin ilk kar yağışı... Yeni uyarı geldiMarmara beyaza büründü! İstanbul'a mevsimin ilk kar yağışı... Yeni uyarı geldi#Meteoroloji
Fenerbahçeden ters köşe teknik direktör kararı Görüşmeler başladıFenerbahçe'den ters köşe teknik direktör kararı! Görüşmeler başladı#Fenerbahçe
Googledan profesör İfadesinde bile yalan söylediGoogle'dan profesör! İfadesinde bile yalan söyledi#Zulâl Atalay Laçin
Sıfır kilometre operasyon Oto stokçuların vurgun yöntemi deşifre oldu'Sıfır kilometre' operasyon! Oto stokçuların vurgun yöntemi deşifre oldu#Otomobil
OHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yerOHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yer#İzzet Özgenç
SGK tarafından otomatik yapıldı: Son gün 31 AralıkSGK tarafından otomatik yapıldı: Son gün 31 Aralık#Sigorta
Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... Kökü olmayan ıspanağı almayınSık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... "Kökü olmayan ıspanağı almayın"#Güzelavratotu
Fed faiz kararını açıkladı Varlık alımlarının azaltılmasında hız artacak...Fed faiz kararını açıkladı! Varlık alımlarının azaltılmasında hız artacak...#Fed
OHAL iddialarına ekonomi çevreleri ne dediOHAL iddialarına ekonomi çevreleri ne dedi?#OHAL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Küresel ekonomiye tam entegre bir ülkeyizCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Küresel ekonomiye tam entegre bir ülkeyiz#Fuat Oktay
En merak edilen beş sorunun yanıtı burada Omicronda son durumEn merak edilen beş sorunun yanıtı burada! Omicron'da son durum#Pandemi
Hardvardlı Türkten diyabet müjdesiHardvardlı Türk'ten diyabet müjdesi#Gökhan Hotamışlıgil
Maskeli vurgun'Maskeli' vurgun!#Soygun
Gece yarısı evli çifte dehşeti yaşatmışlardı Sicimoğlu adalet istediGece yarısı evli çifte dehşeti yaşatmışlardı! Sicimoğlu adalet istedi#Kadıköy Moda
Aşı takviminde kritik detay 3 ay geçen hatırlatma dozu yaptırabilecekAşı takviminde kritik detay! 3 ay geçen hatırlatma dozu yaptırabilecek#Koronavirüs
HABERLEREkonomi Haberleri

‘2022’de satışlar hızlı olacak’

#Gayrimenkul#Aremas#Vedat Arslan
‘2022’de satışlar hızlı olacak’

Gayrimenkul projelerine konsept geliştirme, proje geliştirme, satış ve pazarlama konularında destek veren Aremas’ın Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Arslan, pandemi döneminde bir süre üretime ara veren geliştiricilerin yeniden atağa geçtiğini, konut piyasasının 2022 yılını oldukça hareketli geçireceğini söyledi.

Haberin Devamı

2022’de doğru konut projelerinde satışların çok hızlı olacağını belirten Arslan, “Konutların çok hızlı satılacağı bir dönem olacak. Fiyatlar da tablo şu; dün bugünden ucuzdu, bugün de yarından ucuz. Yarın da bir önceki günden ucuz olacak” ifadelerini kullandı. Arslan, gayrimenkule yatırım için doğru zaman olduğuna da dikkat çekti.

YURTDIŞI ATAĞI

Aremas’ın 12. yaşını kutlamak için basın mensuplarıyla bir araya gelen Arslan, “12 yılda danışmanlığını yürüttüğümüz projelerin toplam satılabilir alanı 3 milyon metrekare ve söz konusu ürünlerin değeri yaklaşık 5.5 milyar dolar. Ayrıca bugüne dek 200 bin metrekare civarında ofisin kiralanmasına danışmanlık hizmeti verdik” diye konuştu.

2021’de yurtdışı kaynaklı gelirlerinin toplam gelirin yüzde 30’u olduğunu dile getiren Vedat Arslan, yurtdışına odaklandıklarını söyleyerek, şu bilgileri verdi: “2022’de hali hazırda projelerimizin bulunduğu Azerbaycan ve Gürcistan’ın yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Balkanlarda Karadağ ve Sırbistan’la birlikte özellikle Macaristan ve Romanya’yla ilgileniyoruz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gayrimenkul#Aremas#Vedat Arslan

BAKMADAN GEÇME!

Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... Kökü olmayan ıspanağı almayın

Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... "Kökü olmayan ıspanağı almayın"

#Güzelavratotu
Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz

BAKMADAN GEÇME!

Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... Kökü olmayan ıspanağı almayın

Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... "Kökü olmayan ıspanağı almayın"

#Güzelavratotu
Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz