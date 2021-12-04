2022'de konut alacaklar dikkat! İşte tahminler, en değerlenecek il ve ilçeler

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2021'in en çok konuşulan konularından konut piyasası 2022'ye de damgasını vuracak. En çok merak edilen sorular arasında 2022'de hangi il ve ilçelerin değerleneceği olurken bu sorunun yanıtı ikiye ayrılıyor.

Yabancılar için popüler bölgelerde değerlenme devam ederken, pandemi sebebiyle geçtiğimiz sene tercih edilen sahil kesiminde durgunluk bekleniyor.

Bu sene yapılan projelerin bölgelere değer katması beklenirken, öte yandan kentsel dönüşümün de hız kazanması öngörülüyor. Ancak tüm bunların dışında yine de konut almak için dikkat etmeniz gereken çok önemli noktalar bulunuyor.

'Konut sahibi olmak isteyenler için doğru zaman ne zaman, 2022'de en çok değerlenecek il ve ilçeler nereler ve vatandaşlar konut alırken nelere dikkat etmeli?' sorularının yanıtlarını uzmanlar Hurriyet.com.tr'ye özel verdi.

EN ÇOK DEĞERLENECEK İL VE İLÇELER

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Denge Değerleme'den yapılan açıklamada en çok değerlenen yerler sıralandı ve "İstanbul, Ankara, Aydın, Antalya, Trabzon, Yalova, Bursa, Muğla, İzmir, Mersin, Çanakkale gibi şehirlerin ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. İstanbul şehir merkezine günü birlik sabah gidip akşam dönülebilecek mesafede yer alan Beykoz, Şile, Büyükçekmece, Ağva, Silivri vb. bölgelerin değer kazanması olası" dendi.

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Ayrıca '2022 yılında yeni metro hatlarının tamamlanarak faaliyete geçmesi halinde, Ataşehir, Ümraniye, Halkalı, Kurtköy gibi bölgelerde de ciddi değer artışları görülmesi söz konusu olabilir. Özellikle Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde Uluslararası Finans Merkezi projesinin de etkisiyle değer artışları ivme kazanabilir' denirken, "Yabancıya satışın yoğun olarak yaşandığı bölgelerden olan döviz kuru alım gücünü arttırması nedeniyle merkez ilçelere kayacağı, İstanbul şehir merkezinde Beşiktaş, Kağıthane, Esenler, Beylikdüzü, Esenyurt, Zeytinburnu, Başakşehir gibi ilçeler ön plana çıkıyor" ifadesinde bulunuldu.

KONUT ALIRKEN BUNLARA DİKKAT!

Denge Değerleme Hurriyet.com.tr için yaptığı açıklamada konut alırken dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı:

"- Her şeyden önce SPK Lisanslı bir Gayrimenkul Değerleme Şirketi ile irtibata geçerek yasal durum tespitini de kapsayacak şekilde değerleme raporu hazırlatmalılar.

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- Satın alacakları konuta ilişkin yasal durumun kapsamlı bir şekilde irdelenmesi, bilhassa eski yapılarda bulunan gayrimenkullerin arsa payının ve kentsel dönüşüm halinde olası hak sahipliğinin analizi gibi konulara dikkate edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

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- Özellikle imar barışından yararlanılarak “Yapı Kayıt Belgesi” almış olan binaların yıkılarak yeniden inşa edilmesi durumu söz konusu olduğunda büyütülmüş haliyle inşa edilemeyecekleri göz önünde bulundurulmalı.

- Özellikle ikinci el konut alımlarında deprem riski bulunan bölgelerde yer alan deprem yönetmeliği öncesi yapılarda yatırım yapmayı planlayan vatandaşlarımızın bu konuda yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan depremsel riskin tespitine yönelik görüş almasında da fayda var.

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- Gayrimenkulün ileriye dönük değer artış potansiyeli açısından bakıldığında ise, bölgedeki kamu yatırımlarının potansiyeli, (örneğin bölgede metro veya benzeri bir raylı sistem planlanıp planlanmadığı, bölgenin okul, hastane, üniversite gibi kamusal hizmetlere yakınlığı veya yakın gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar), bölgenin genel zemin durumu, kaçıncı derece deprem bölgesinde yer aldığı, gelişim potansiyeli gibi konulara dikkat edilmesinin önemli olduğunu söyleyebiliriz."

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TREND ARTIŞI ESENYURT VE BEYLİKDÜZÜ'NDE DEVAM EDİYOR

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı yaptığı açıklamada, 2022 için yaptığı açıklamada "İnşaat şirketlerinde proje yapma isteği görüyoruz ama realize eden sayısı halen çok az. Bir yandan bu dönem yatırım için konut alınmaz diyoruz ama öte yandan parası olan da parasını bankada tutmaktan çekiniyor, bu nedenle tüm şartlara ve zorluklara rağmen bence 2022 gayrimenkulde fiyat artışlarının devam ettiği bir yıl olacak" dedi.

'İstanbul'da şehrin merkez kısımları revaçta' diyen Yazıcı, "Öte yandan yabancıları mülk almaya sevdiği Esenyurt Beylikdüzü bölgelerinde artış trendi devam ediyor. Boğaz hattı yatırım açısında parlak duruyor. Bu sene sahil bölgelerinde geçen seneye göre biraz fiyat sakinlemesi olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

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"OTURMAK İÇİN KONUT ALABİLİYORSANIZ ALMANIZI ÖNERİRİM"

Yazıcı, 'Yatırımı yaparken birden fazla kez düşünmek gerekli' derken "Kira bedelleri gayrimenkullerin fiyatı kadar hızlı artamıyor kiracı bir kez mülke girdi mi artık çıkartmanız çok zor bu nedenle doğru kira kontratı yapılmalı. Eğer oturmak için ev alıyorsanız yanlış zaman söz konusu değildir, oturmak için konut alabiliyorsanız almanızı öneririm. Çünkü yeni üretim de çok az olduğun için kira fiyatları da yükseliyor. Bu çok doğal artık yatırım için ev alan çok azaldı, dolayısıyla kiralık ev sayısı azaldı. Eski kiracılarda fiyat artışı nedeni ile yer değiştirmiyor, artık kiralık ev bulmak da gittikçe daha zorlaşacak" ifadesinde bulundu.

METRO GÜZERGAHI ÖNEMLİ

Yazıcı açıklamasına şöyle devam etti: "Mülkün altyapı olanakların yararlanma kabiliyetlerini iyi değerlendirin .Özellikle henüz metro gelmemiş ama metro inşaat güzergahı üzerinde olan bölgeleri tercih edebilirsiniz. Buralarda metro bağlantıları açıldığında şu ankinden çok daha değerli olacak. Genel giderleri yüksek mi , ödeme hesaplarınızı ne kadar değiştiriyor bunları düşünün. Evin iç tadilat ihtiyacı varsa, ne kadar bir bütçeniz var ne kadara mal olacak baştan iyi planlaması gerekli."

2. YAŞAM BÖLGELERİNDE DEĞER ARTIŞI YAVAŞLAYACAK

'2017’den beri konut fiyatları üzerinde etkili olan yeni konut stoku, 2020 Haziran ayında konut kredi faizlerinin düşmesi ile eridi ve fiyatlar yükselmeye başladı. 2022’de 2018-19’dan beri hızını kesen kentsel dönüşümün de hızlanacağını ve bunun sektöre hız vermesini bekliyoruz' diyen Era Real Estate Türkiye Ülke Başkanı Alphan Manas, "Pandemi sonrasında özellikle ikinci yaşam bölgelerine (Bodrum ve Datça yarımadaları, İzmir ilçeleri, Kuzey Ege) talep çok artmış ve bu bölgeler çok değerlenmiştir. 2022 yılında bu bölgelerde değer artışının yavaşlamasını bekliyoruz. İkinci konut bölgelerinden daha çok birinci konut bölgelerine olan talebin artmasını ve şehir merkezine yakın bölgelerin değerlenmesini bekliyoruz. 2022 yılında İstanbul Anadolu yakasında Riva başta olmak üzere, Ömerli-Sırapınar, Beykoz ve Şile ilçelerinde yeni yatırımlar gelecek. Aynı şekilde Avrupa yakasında da Sarıyer köyleri ile Göktür-Kemerburgaz ve İstanbul havalimanı çevresinin gelişeceğini düşünüyoruz. Merkezlerde ise kentsel dönüşüm ile konut stokunun yenilenmesi bu sene içinde artacaktır" açıklamasında bulundu.

HIZLI KARAR VERMEDEN İYİCE ARAŞTIRILMALI

Manas konuşmasına şöyle devam etti: "Konut, bildiğiniz gibi bir yaşam alanı olmasının yanı sıra en önemli yatırım araçlarından biridir. Konut alırken en çok dikkat edilmesi gereken şey aldığınız konutun sağlam olmasıdır. Sağlamlık hem tapu ve imar kayıtları anlamında hem de yapının inşa koşulları açısından olmalıdır. Bunun kontrolü için mutlaka bir profesyonelden destek alınmalıdır. Sağlamlıktan sonra en önemli faktör, değer kazanmasıdır. Bir yatırım olarak gayrimenkulün size zaman içerisinde diğer yatırım araçlarına göre ne fayda sağlayacağı incelenmelidir. Bu konuda da profesyonellerden destek alınmalı. Hızlı karar vermeden, iyice araştırılarak yatırım kararı alınmalıdır."

HAREKETLİLİK YARATACAK

Realtyplus Franchising A.Ş Kurucu Ortağı Özhan Carda, yurt içinde konut hareketliliğiyle alakalı "Yurt içinde kredi ile konut almaya alışmış bir kitlenin varlığı bizi konut kredilerinin düşürülmesi ile satışların bir nebze de olsa arttırılması yönünde bir beklentiye sokuyor. Diğer taraftan uzun süredir yeni konut üretilmemesi ve maliyetlerdeki artış nedeniyle yükselen konut fiyatları satışın önünde bir engel teşkil ediyor. İkinci el konutlarda ise maddi yönden sıkışmış mal sahiplerinin bir an önce mülkü elden çıkarma isteği bu alanda bir hareketlilik yaratabilir" dedi.

TAPU İSKAN BELGESİ OLDUĞUNA EMİN OLUN!

'Konut sahibi olmak insanın hayatında yaptığı en önemli alışverişlerin başında gelir' diyen Carda vatandaşları konut alım süreciyle ilgili de uyarıda bulundu ve şöyle dedi:

"Bu nedenle konut satın alırken dikkat etmeniz gereken hususlar çok önemlidir. Konut satın alırken en başta ihtiyaçlarınızı belirleyip emlak danışmanınızı tam olarak bilgilendirirseniz daha kısa sürede uygun seçeneklerin size sunulmasını sağlarsınız. Satın almaya karar verdiğiniz konutun öncelikle tapu ve iskan belgesi olduğundan emin olun. Eğer kredi kullanarak satın almak istiyorsanız alacağınız gayrimenkulün krediye uygun olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Ayrıca gayrimenkulün tapu kayıtlarını dikkatlice kontrol etmelisiniz. Özellikle üzerinde herhangi bir irtifak hakkı, satışa engel bir tedbir ya da ipotek olup olmadığı ve ayrıca kat irtifakının kurulup kurulmadığı kontrol edilmelidir. Satın alma aşamasında ödeme yapmadan önce mutlaka tapuyu almalısınız. Satış işleminin daha güvenli gerçekleşmesi için Tapu Takas sistemini veya bloke çek kullanmanızı öneririm. Son olarak deprem konusunu ihmal etmeyin. Gayrimenkulün zemin etüt raporlarını mutlaka uzmana kontrol ettirin. Tabii ki Dask poliçenizi yaptırmayı ihmal etmeyin."

KÖPRÜ ÇANAKKALE'YE DEĞER KATACAK

Carda değer kazanacak il ve ilçeleri ise şöyle açıkladı: "Son iki yılda yaşadığımız pandemi pek çok konuda olduğu gibi yaşam alanlarının tercihi konusunda da alışkanlıklarımızı değiştirdi. Dolayısıyla yoğun nüfus barındıran yüksek yapılaşmanın olduğu bölgelerden daha çok doğal hayat içinde yer alan şehrin yakın dışındaki bölgeler değerlenmeye başlıyor. İl bazında İstanbul tüm cazibesini korurken yeni boğaz köprüsüne kısa zamanda kavuşacak olan Çanakkale gibi iller de değerlenme konusunda ilerleme yaşayacak. Yine hükümetin ihracatı ve üretimi arttırma çabaları sonucu yeni organize sanayi bölgelerinin kurulacağı Kocaeli, Bursa, Yalova, Tekirdağ gibi iller de önümüzdeki yıl değer artışında öne çıkacaktır. İstanbul’da Beykoz, Çekmeköy, Silivri, Başakşehir gibi ilçeler daha çok talep görerek değerlenecek ilçeler olacaktır."