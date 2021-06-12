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Ekonomi
Haber Giriş: 12.06.2021 - 13:43 | Son Güncelleme:

2022 ve 2023 yılları için personel taşıma servis hizmeti alınacak

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2022 ve 2023 yılları için personel taşıma servis hizmeti alınacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Dhmi) Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Müdürlüğü’nce araç kiralama hizmeti alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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