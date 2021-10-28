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2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zam tarihi merak ediliyor

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2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak Asgari ücret zam tarihi merak ediliyor

2022 asgari ücret zammı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl belirli tarihlerde toplanıyor. Görüşmelerin ardından da asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı belirleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ekim ayında yaptığı açıklamada, önümüzdeki dönem asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını ifade etmişti. Peki, asgari ücret ne kadar, zam toplantıları ne zaman başlıyor? İşte detaylar

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Asgari ücret 2022 zammı pek çok öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. Asgari ücretin ne kadar olacağı aralık ayında netlik kazanacak. Geçtiğimiz yıl yapılan asgari ücret toplantılarının ardından 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret miktarı, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. Konu ile ilgili son açıklama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapıldı. Asgari ücret zam tarihi hakkında bazı detaylar

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ‘Sene sonunda asgari ücretle ilgili de işveren ve işçi tarafı bir araya gelecek. Ben bu dönem özellikle asgari ücret görüşmelerinde de son dönemdeki bu kazancın adil şekilde dağıtılmasının, paylaşılmasının gündemde olmasını işverenlerimizden rica ediyorum. Bu sene gerçekten çalışanlarımıza ciddi zamlar yapmamız lazım, onları üretimde tutabilmemiz için, onlarla beraber üretime devam etmemiz için. İşçi, işveren inşallah bu sene bir araya gelerek asgari ücret görüşmelerinde mutlu sonla gerçek bir zammı biz çalışanlarımıza verelim diyorum.’ dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ekim ayında yaptığı açıklamada, önümüzdeki dönem asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını ifade ederek, bu görüşmenin bütün sosyal alanları düzenleyeceğini söyledi.

Bakan Bilgin, ‘Önümüzdeki dönemde asgari ücret görüşmelerine başlayacağız. O sadece düşük gelirli grupların değil çalışma hayatında yer alan herkesin gelirine bir müdahale etme imkanıdır. Aynı zamanda o bizim işsizlik sigortasından tutun bütün harcamalara kadar düzenleyici bir eşittir. Ama esas etkisi de özel sektördeki ücret seviyesini bilhassa örgütsüz çalışanların ücret seviyesinin reel olarak değiştiren etkileyen durumdur. O yüzden asgari ücret grubu çok önemlidir. Demokratik ülkelerde toplumsal dengeleri düzenleyecek bir opsiyonu vardır. Bu bakımda da önümüzdeki günlerde asgari ücret sürecinde bu sosyal politika aracını en uygun şekilde kullanarak bilhassa örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız.’ dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

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1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu.

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