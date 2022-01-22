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2021’in tüketici şikayetleri 6 ayda değişti

#Tüketici Şikayetleri#Tüketici#Ekonomianasayfa
2021’in tüketici şikayetleri 6 ayda değişti

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, 2021 yılında tüketiciden en çok gelen şikayetlerin yıl içerisinde değiştiğini belirterek, "2021’in ilk yarısında bankalarla, GSM operatörleriyle ilgili şikayetler geliyordu. İkinci yarısında ise en çok enerji konusunda, ikinci sırada gıda ürünleri, üçüncü sırada kargo şirketleriyle ilgili şikayetler aldık" dedi.

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Koronavirüs sürecinde artan tüketici mağduriyetleri sonucunda hakem heyetleri ve tüketici derneklerine başvurular da arttı. 2021 yılında binlerce tüketici satın aldıkları ürün ve hizmet konusunda yaşadıkları mağduriyete ilişkin yasal haklarını, Tüketiciler Birliği aracılığıyla aradı. 2020 yılında pandemiyle birlikte vatandaşlar internet üzerinden alışverişe yönelince ilk sırada bu konudaki şikayetler geldi.

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Tüketiciler Birliği Antalya Şubesi’nin verilerine göre 2021 yılının ilk 6 ayında banka, GSM operatörleri, e-ticaret siteleriyle ilgili şikayetler, sonraki 6 ayda yerini elektrik faturaları, market zamları, gramaj oyunlarıyla ilgili şikayetlere bıraktı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz vatandaşların elektrik faturalarıyla ilgili tereddüt durumunda internet sitelerindeki fatura hesaplama modülünü kullanmalarını, bir hata tespit etmesi halinde yazılı başvurmalarını isterken Tüketiciler Birliği Antalya Şubesi benzer bir çağrıda bulunarak, vatandaşların haklarını aramasını istedi.

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Tüketicilerden gelen şikayetlerin birçoğunu sonuca ulaştırdıklarını söyleyen Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, "2021’in ikinci yarısından sonra zamlarla karşılaşmaya başladık. 2021’in ilk yarısında bankalarla, GSM operatörleriyle ilgili şikayetler geliyordu. İkinci yarısında ise en çok enerji konusunda, ikinci sırada gıda ürünleriyle ilgili şikayetler, üçüncü sırada ise kargo şirketleriyle ilgili şikayetler aldık. Bu şikayetlerin birçoğunu sonuca ulaştırdık. Tüketicilerimizin her konuda haklarını aramalarını istiyoruz" dedi.

 

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#Tüketici Şikayetleri#Tüketici#Ekonomianasayfa

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