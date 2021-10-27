2021’in ilk dokuz ayında Türkiye ekonomisine yarım trilyon TL destek

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Müşteri mutluluğunu odağına alan Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti; aktiflerin %68’i mevduatlar ile fonlanıyor. Mevduat tabanı yılın ilk 9 ayında %20 büyüme ile 428 milyar 204 milyon 119 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın sermaye yeterlilik oranı %15.65*, özkaynak kârlılığı %19.2** , aktif kârlılığı ise %2.2** seviyelerinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “Küresel pandeminin etkilerini yaşamaya devam ettiğimiz 2021 yılının ilk dokuz ayını başarılı sonuçlarla kapattık. Yeni gelişmeler ışığında sürekli iyileştirdiğimiz iş süreçlerimiz ve ürünlerimiz sayesinde sermaye yaratarak büyümeye devam ediyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı bankacılık deneyimini iyileştiriyor, sorumlu bankacılık alanında attığımız somut adımlarla yarattığımız etkinin kapsamını genişletiyoruz.

2021 yılının ilk dokuz ayında TL kredilerimiz %22 büyüyerek 253 milyar TL seviyesine ulaştı. İç talebin güçlü devam ettiği bu dönemde, tüzel ve bireysel portföyde dengeli ve istikrarlı büyümeye devam ederek TL kredilerde pazar payımızı yılbaşından bu yana 1 puan artırarak %10,6 seviyesine getirdik ve özel bankalar arasında liderliğe yükseldik1. Geçmiş dönemlerden gelen tedbirli ve proaktif yaklaşımımız nedeniyle, kredilerimizi doğru ve şeffaf sınıflandırarak, aktif kalitemizi çok net ve görünür kıldık. Aktif kalitemizi dönemsel olarak sürekli iyileştirdik. Bu ihtiyatlı duruş ve güçlü sermayemiz kesintisiz bir şekilde ekonomiye katkı sağlayarak büyümemize imkân veriyor.” dedi ve ekledi:

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"Garanti BBVA olarak, sadece ekonomide yarattığımız etkiye değil; çevreye, sosyal hayata ve teknolojiye kattığımız değeri de önemsiyor ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu süreçte çok büyük emek ve katkısı olan çalışma arkadaşlarımla bize bu yolculukta iştirak eden, bizi destekleyen ve güvenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."



* BDDK’nın geçici önlemleri hariç

**Ortalama aktif kârlılığı ve ortalama sermaye kârlılığı hesaplamalarında net kâr yıllıklandırılırken tek seferlik kalemler dahil edilmemiştir