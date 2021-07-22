2021’in ilk altı ayında 357 milyon dolarlık tütün ihracatı gerçekleştirildi

2020 yılını yılın ilk 6 aylık döneminde 97 milyon dolar olan tütün mamulleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 16 oranında azalış göstererek 249 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tütün mamullerinde 6 aylık dönemde en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünler sigaralar oldu. Bu dönemde toplam 150 milyon dolarlık sigara ihracatı gerçekleştirildi. İhracatta ön planda bulunan diğer ürünümüz bir önceki yılın ilk altı aylık dönemine göre yüzde 7’lik artışla 55 milyon dolarlık ihracat performansı yakalayan nargile tütünü oldu.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği başkanı Ömer Celal Umur, en fazla tütün mamulleri ihracatını 43 milyon dolarla İran’a gerçekleştirdiklerini söyledi.

Umur, "İran’ı sırasıyla Irak, İsrail, ABD ve Türkmenistan takip etti. Toplam 99 ülkeye tütün mamulleri ihracatının gerçekleştiği yılın ilk yarısında ilk 10 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın yüzde 62’sini oluşturdu. Yaprak tütün ihracatına bakıldığında ise Birlik kayıtlarına göre 6 aylık yaprak tütün ihracatı, miktarda yüzde 1 azalışla 22 bin ton, değerde ise yüzde 16’lık azalışla 108 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

YAPRAK TÜTÜN İHRACAATI YAPILAN ÜLKELER ARASINDA ABD İLK SIRADA

Yaprak tütün ihracatı gerçekleştirilen ülkeler arasında, ilk sırada 20 milyon dolar ile ABD’nin geldiği belirtilen Umur, "ABD’yi, ilk 6 aylık dönemde yüzde 44’lük artış ile 18 milyon dolar ihracat gerçekleşen Endonezya takip etti. ABD ve Endonezya’nın ardından sırasıyla, 10 milyon dolarlık ihracatla Polonya, 8 milyon dolar ile Belçika ve 6 milyon dolar ile Rusya yer aldı. Rusya’nın ardından gelen Ukrayna ise yüzde 52’lik ilerlemeyle en fazla artış oranı yakalayan ülke oldu ve bu ülkeye 5.7 milyon dolarlık yaprak tütün ihracatı gerçekleştirildi" diye konuştu.

Umur, ilk 6 aylık dönemde hem yaprak tütün hem de mamul ihracatı bir önceki yıla nazaran düşük kalmış olsa da yılın ikinci yarısında bir önceki yıl gerçekleştirilen 900 milyon dolarlık ihracat tutarını aşarak 1 milyar dolar hedefine ulaşacağı öngörüldüğü bildirildi.

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