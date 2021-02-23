2021'in en güçlü orduları açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada...

Global Power'ın her yıl yayınladığı askeri güç raporu yayınlandı. Rapor oluşturulurken deniz, hava ve kara gücü ile asker sayısı ve coğrafya da ele alınıyor.

SALDIRI HELİKOPTERLERİNDE ÜST SIRADA

Toplam nüfusun 82 milyon 17 bin 514 olarak alındığı raporda 1 milyon 406 bin 994 kişinin her yıl askerlik yaşına ulaştığı belirtildi. Yıllık askerlik yaşında 139 ülke içinde 15. sırada olan Türkiye'de mevcut insan gücü 41 milyon 874 bin 832 kişi olarak açıklandı.

Hava gücü verilerine göre ise saldırı helikopteri sıralamasında altıncı olan Türkiye, helikopter, eğitmen ve tanker filosunda da ilk 10'da yer alıyor.

DENİZ KUVVETLERİNDE İLK 3'TE

Türkiye deniz kuvvetlerinde fırkateyn sayısıyla üçüncü sıraya yerleşirken, denizaltılar, korvetler ve kara kuvvetleri kapsamında zırhlı araçlar, tanklar, ağır silahlarda da ilk 10 içinde yer aldığı görülüyor.

Türkiye coğrafi konumunun faydaları ve lojistik gücüyle de listede ön planda. Bağlantı noktaları ve terminaller de 11. sırada yer alıyor.

ORTADOĞU'DA ZİRVEDE

Global Power'ın Ortadoğu ülkeleri sıralamasında Türkiye tüm ülkeleri geride bırakarak birinci sıraya yerleşti.

İkinci sırada Mısır yer alırken, üçüncü sıraya İran yerleşti. İşte sıralama:

4- Suudi Arabistan

5- İsrail

6- Birleşik Arap Emirlikleri

7- Irak

8- Suriye

9- Kuveyt

10- Umman

11- Ürdün

12- Yemen

13- Katar

14- Bahreyn

15- Lübnan

BİRÇOK ÜLKEYİ GERİDE BIRAKTI

Global Power dünya sıralamasını da yayınladı. Son sırada yani 139. sırada Butan yer alırken birçok Avrupa ülkesinin de Türkiye'nin gerisinde kaldığı görüldü.

İsveç 31. sırada yer alırken, Yunanistan 29 sıra ile Türkiye'nin gerisinde yer alıyor. 18. sırada İspanya yer alırken, Avrupa'nın güçlü ülkelerinden Almanya ise 15. sırada.

Türkiye ise birçok ülkeyi geride bırakarak 11. sırada yer alıyor. İlk 3'te ise sırasıyla ABD, Rusya ve Çin bulunuyor.