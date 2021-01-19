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Ekonomi
Kübra GENÇ
Haber Giriş: 19.01.2021 - 17:03 | Son Güncelleme:

2021’in en çok talep görecek meslekleri açıklandı! Listeyi pandemi çok değiştirdi…

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
2021’in en çok talep görecek meslekleri açıklandı! Listeyi pandemi çok değiştirdi…
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Sosyal iş ağı platfrormu LinkedIn, 2021'in meslekleriyle ilgili bir rapor yayınladı. Raporda 2020'deki meslek değişimleri ve 2021'de en çok talep görecek mesleklerin listesi yer alıyor. İşte pandemiyle değişen meslekler ve en çok talep görecek iş alanı...

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  • 2025 ve sonrasında en çok talep görecek meslekler açıklandı İlk sırada bakın hangisi var
  • 2025 ve sonrasında en çok talep görecek meslekler açıklandı İlk sırada bakın hangisi var
  • 2025 ve sonrasında en çok talep görecek meslekler açıklandı İlk sırada bakın hangisi var
  • 2025 ve sonrasında en çok talep görecek meslekler açıklandı İlk sırada bakın hangisi var
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

LinkedIn verileri, 2021'de en çok talep edilen 15 işi ve her pozisyon için gereken en önemli becerileri ortaya çıkarıyor. Raporda talep ve mevcut iş sayısına göre sıralama söz konusu. Aynı zamanda geçen yılın en hızlı büyüyen iş alanlarına da vurgu yapılmış.

SON 12 AYDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Koronavirüs pandemisinin tüm dünyayı etkilemesiyle birlikte iş alanlarında da talepler ve pozisyonlarda değişimler meydana geldi. Raporun önceki baskılarında son 5 yıldaki iş trendlerine odaklanarak inceleme yapılıyordu. Ancak pandeminin de gelişiyle son 12 ayda hızlı bir değişim gözler önüne serildi.

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DİJİTAL BECERİLER ÖNDE

Listede dijital beceriler ön planda yer alıyor. Ancak sadece dijital beceriler değil geleneksel beceriler de listede yer alıyor.

LinkedIn listeyi nisan ve ekim 2020 arasında yıldan yıla en yüksek büyümeyi inceleyerek oluşturdu. İşte 12 aylık değişim sonrası 2021’de en çok aranacak meslekler:

2021’in en çok talep görecek meslekleri açıklandı Listeyi pandemi çok değiştirdi…

15- Yapay Zeka Uygulayıcıları

Bu alanda işe alımlar 2019 ile 2020 arasında yüzde 32 büyüdü.

Beceriler : C ++, Amazon Web Services (AWS), Python (Programlama Dili)

Eğitim : İşe alınanların yüzde 99'u lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip

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14- Veri Bilimi Uzmanları

Bu roller için işe alım 2019'dan bu yana yaklaşık yüzde 46 arttı.

Beceriler : TensorFlow, İstatistiksel Modelleme, Veri Görselleştirme

Eğitim : İşe alınanların yüzde 98'inin lisans derecesi veya daha yüksek

13- Kullanıcı Deneyimi (UX) Uzmanları

Bu uzmanları işe alma 2019 ile 2020 arasında yüzde 20 arttı.

Beceriler : Web Tasarımı, Tasarım Düşüncesi, Kullanıcı Deneyimi Testi

Eğitim : İşe alınanların yüzde 97'si lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip

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12- Ruh Sağlığı Uzmanları

Bu roller için işe alım, yıldan yıla yaklaşık yüzde 24 arttı.

Beceriler : Oyun Terapisi, Farkındalık, Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT)

Eğitim : İşe alınanların yüzde 97'si lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip

11- Uzman Mühendisler

Bu mühendislik rolleri için işe alım, 2019 ile 2020 arasında yaklaşık yüzde 25 arttı.

Beceriler : Program Yönetimi, Web Geliştirme, Dağıtık Sistemler

Eğitim : İşe alınanların yüzde 93'ü lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip

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10- Profesyonel ve Kişisel Koçlar

Bu koçluk rolleri için işe alımlar 2019'dan bu yana yüzde 51'den fazla arttı.

Beceriler : Mentorluk, Sosyal Medya, Girişimcilik

Eğitim : İşe alınanların yüzde 92'si lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip

2021’in en çok talep görecek meslekleri açıklandı Listeyi pandemi çok değiştirdi…

9- Dijital İçerik Uzmanları

Dijital içerik oluşturuculara olan talep yıldan yıla yüzde 49 arttı.

Beceriler : Video Düzenleme, Yaratıcı Yazarlık, Topluluk önünde Konuşma

Eğitim : İşe alınanların yüzde 92'si lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip

8-  Eğitim Uzmanları

Eğitim profesyonelleri için işe alım, 2019 ile 2020 arasında yüzde 20'den fazla arttı. Bunun üzerinde özellikle uzaktan eğitimin de etkisi olduğu söylenebilir. 

Beceriler : Ders Planlama, Zaman Yönetimi, Farklılaştırılmış Öğretim

Eğitim : İşe alınanların yüzde 97'si lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip

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7-  Hemşireler

Yine özellikle pandemi etkisinin görüldüğü bir meslek var: Hemşirelik. Hemşirelere olan talep 2020'de yıldan yıla yaklaşık yüzde 30 arttı.

Beceriler : Hasta Savunuculuğu, Klinik Araştırma, Zaman Yönetimi

Eğitim : İşe alınanların yüzde 89'u lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip

2021’in en çok talep görecek meslekleri açıklandı Listeyi pandemi çok değiştirdi…

6-  Dijital Pazarlama Uzmanları

Pandemi sebebiyle evlerden çalışmaya devam edince dijital adına alanlar da daha çok talep görmeye başladı. Dijital pazarlama rolleri için işe alım, yıldan yıla yaklaşık yüzde 33 arttı.

Beceriler : Ürün Pazarlama, Dijital Strateji, Marka Yönetimi

Eğitim : İşe alınanların yüzde 94'ü lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip

5- İnsan Kaynakları (Çeşitlilik Danışmanı)

Bu roller için işe alımlar 2019'dan bu yana yüzde 90'dan fazla arttı.

Beceriler : Toplumsal Sosyal Yardım, Öğretim, Organizasyonel Gelişim

Eğitim : İşe alınanların yüzde 99'u lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip

2021’in en çok talep görecek meslekleri açıklandı Listeyi pandemi çok değiştirdi…

4-  İş Geliştirme ve Satış Uzmanları

Bu roller için işe alım, 2020 ve 2019 arasında yüzde 45'in üzerinde büyüdü.

Beceriler : Müşteriyi Elde Tutma, Satış Süreci, Takım Oluşturma

Eğitim : İşe alınanların yüzde 92'si lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip

3-  Sağlık Destek Personeli

2019'dan bu yana, bu pozisyonlar için işe alım yüzde 34'ten fazla arttı.

Beceriler : Hasta Eğitimi, Veri Girişi, Hekim İlişkileri

Eğitim : İşe alınanların yüzde 83'ü lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip

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2- Kredi ve İpotek Uzmanları

2020'de bu işler için işe alım 2019'a göre yaklaşık yüzde 59 arttı.

Beceriler : Risk Yönetimi, Müşteri Hizmetleri, Kredi Analizi

Eğitim : İşe alınanların yüzde 86'sının lisans derecesi veya daha yüksek

2021’in en çok talep görecek meslekleri açıklandı Listeyi pandemi çok değiştirdi…

1- E-ticaret Çalışanı

Online satışların artışıyla e-ticaret çalışanları bu senenin en çok aranan mesleklerinden biri olarak ilk sıradaki yerini aldı. Bu roller için işe alımlar yıldan yıla yüzde 73 arttı. Şu anda 400.000'den fazla iş mevcut.

Beceriler : Zaman Yönetimi, Müşteri Hizmetleri, Liderlik

Eğitim : İşe alınanların yüzde 75'inin lisans derecesi veya daha yüksek

* Linkedin'in araştırması dünya genelini kapsamaktadır. 

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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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