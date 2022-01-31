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2021’de kartlı harcamalar yaklaşık yüzde 50 arttı

#Kartlı Harcama#BKM#Ekonomianasayfa
2021’de kartlı harcamalar yaklaşık yüzde 50 arttı

Pandemide değişen alışveriş alışkanlıkları kartlı harcamaları artırdı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Dünya Bankası verilerinden faydalanılarak yapılan Türkiye'de Kartlı Ödemeler 2021 araştırmasına göre, her sene katlanarak büyüyen kartlı ödemeler, 2021’de bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 50 artarak 1 trilyon 712 milyar liraya çıktı.

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Türkiye'deki toplam kredi kartı sayısı 84 milyona, banka kartı sayısı ise 207 milyona ulaştı. 2020'de 1,7 milyar olan temassız işlem adedi ise 2021’de yüzde 114 artarak 3,7 milyar adedi gördü. Büyüme trendinin artarak devam edeceği, 2023’te kartlı harcamaların 2,5 trilyon liraya ulaşacağı öngörülüyor.

Pandemide kartlı harcamalardaki artış, tüketicileri kredi kartı seçiminde de bilinçlendirdi. Hesapkurdu.com verilerine göre 50 lira ila 700 lira arasında değişen aidat tutarları, tüketicileri sınırlı taksit seçenekleri sunmasına rağmen aidatsız kredi kartlarına yönlendirdi. Kredi karşılaştırma platfomları üzerinden yapılan aidatsız kart talepleri yükselişe geçti. Artan talep karşısında bankalar da aidatsız kredi kartı ürünlerine taksit ve puanlı alışveriş seçenekleri eklemeye başladı.

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