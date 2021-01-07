2021’de hedef 10 milyar dolar

Denetim ve danışmanlık firması Ernst & Young (EY) Türkiye’nin bu yıl 19.’sunu yayınladığı ‘Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2020 Raporu’na göre, Türkiye’de işlem sayısı 209 ile 2019 yılına paralel seyrederken toplam işlem hacminde ise ciddi bir artış meydana geldi. İşlem değeri açıklanan 89 birleşme ve satın alma işleminin toplam değeri, 2019 yılına göre yüzde 153 artarak 6.9 milyar dolarına ulaştı. Değeri açıklanmamış 120 işlem de dâhil edildiğinde toplam hacmin yaklaşık 9 milyar dolara çıktığı tahmin ediliyor.

VARLIK FONU ETKİSİ

Toplam işlem büyüklüğündeki artışı, Türkiye Varlık Fonu’nun işlemleri ile başta Peak Games işlemi olmak üzere, bilişim sektöründeki işlemlere bağlayan EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar, işlem adedinin COVID-19 salgınına rağmen geçtiğimiz yıla paralel seyretmesine dikkat çekerek, yerli yatırımcıların önceki yıllarda olduğu gibi toplam adet içerisindeki ağırlığını koruduğuna işaret etti. Rapora göre, 2021 yılında şirket birleşme ve devralmalar, gerek işlem adedi gerekse işlem hacmi olarak 2020 yılının üzerinde olacak. Kamu ve büyük ölçekli özel sektör işlemlerinin gerçekleşmesine bağlı olarak toplam büyüklüğün 10 milyar doları aşması bekleniyor. Ayrıca, salgın nedeniyle baskı altında kalan ulaştırma, turizm ve perakende sektörlerinde yaşanabilecek hızlı bir toparlanma ile bu sektörlerdeki şirketlere olan ilginin tekrar canlanması da beklentiler arasında.

HALKA ARZLAR

Yabancı yatırımcıların işlem hacminin salgına rağmen artış gösterdiğine vurgu yapan EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü Ortağı İlhami Koç ise bu yıl birleşme ve satın almaların yanı sıra yılın ilk aylarında irili ufaklı birçok halka arzın da görüleceğini aktardı.

KÜRESEL İŞLEMLER 3.4 TRİLYON DOLAR

Belirsizlik ortamı dünyadaki birleşme ve satın alma işlemlerini de etkiledi. Rakamlara göre, küresel şirket birleşme ve devralmaları, işlem büyüklüğü olarak 2019 yılına göre yüzde 8 azalarak, 3.4 trilyon dolara düştü. Belirsizlik ortamının yanı sıra, seyahat yasağı gibi fiziksel kısıtlamalar nedeniyle, işlemlerin uzamasının da bu düşüşte etkili olduğu belirtiliyor. Buna karşılık, teknoloji sektöründeki işlem hacmi yüzde 28 artarak 677.5 milyar dolara ulaştı.