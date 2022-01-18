2021’de bütçe açığı 192.2 milyar lira oldu

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2021 yılının tamamında ise bütçe giderleri 1 trilyon 599 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 407 milyar lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dün açıkladığı verilere göre geçen yıl aralık ayında 43.2 milyar lira olan bütçe açığı bu yıl aralık ayında 145.7 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 101.6 oranında artarak 271.8 milyar lira oldu. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 14.1 iken 2021 yılında yüzde 23.3 oldu. Faiz giderleri ise geçen yılın aralık ayına göre yüzde 83.2 oranında artarak 8.9 milyar lira oldu. Aralık ayında vergi tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41.6 oranında artarak 111.4 milyar lira olarak gerçekleşti. Aralık ayında yurtiçi mallar üzerinden alınan dahilde KDV’de yüzde 28.1, özel tüketim vergisinde de yüzde 8.6 oranında gerileme görüldü.

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2021’DE NE OLDU?

2021 yılı Ocak-Aralık döneminde bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.9 oranında artarak 1 trilyon 599 milyar lira oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.6 oranında artarak 1 trilyon 418 milyar lira, faiz giderleri ise yüzde 35 artışla 180.8 milyar lira oldu. Vergi gelirleri tahsilatı ise yüzde 39.8 oranında artarak 1 trilyon 164 milyar lira olarak gerçekleşti.