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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 23.01.2021 - 09:49 | Son Güncelleme:

2021'de 51 milyar metreküp doğal gaz tüketilmesi bekleniyor

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2021'de 51 milyar metreküp doğal gaz tüketilmesi bekleniyor
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Türkiye'nin bu yıl 50,9 milyar metreküp doğal gaz tüketeceği öngörüldü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) tahminine göre Türkiye bu yıl içinde 50 milyar 864 milyon 761 bin 766 metreküp doğalgaz tüketecek.

EPDK'nin 2021 yılı doğalgaz tüketim tahminine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Türkiye'nin bu yıl içinde 50 milyar 864 milyon 761 bin 766 doğalgaz tüketeceği öngörüldü.

Tüketim tahmini hesaplamasında doğalgazın 9 bin 155 kalori/metreküp üst ısıl değeri esas alındı.

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