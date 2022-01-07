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2021'de 137 milyar liralık devralma ve özelleştirme oldu

#Şirket#Özelleştirme#Rekabet Kurumu
2021de 137 milyar liralık devralma ve özelleştirme oldu

Rekabet Kurumu tarafından 2021 yılında karara bağlanan Türkiye kökenli 125 şirketin birleşme, devralma ve özelleştirme işleminde toplam işlem bedeli 137 milyar 500 milyon lira oldu.

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Rekabet Kurumu tarafından 2021 yılında karara bağlanan birleşme, devralma ve özelleştirme işlemlerine ait veriler çerçevesinde hazırlanan “2021 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu” yayımlandı. Rapora göre, 2021 yılında Rekabet Kurumunca 309 adet birleşme, devralma ve özelleştirme işlemi incelendi. Söz konusu 309 işlem arasında Türkiye kökenli 125 şirket işlemi ele alındı. Buna göre 125 şirket işleminden 118’i birleşme/devralma olurken, 7’si ise özelleştirme olarak kayda geçti.

Bildirilen 118 şirket işlemlerinin toplam işlem bedeli 42 milyar 568 milyon lira olurken, 7 özelleştirme işleminin ise toplam işlem bedeli 95 milyar lira oldu. Böylelikle 2021 yılında Türkiye kökenli şirketler için 125 işlemde öngörülen toplam işlem bedeli 137 milyar 500 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. İşlem bedeli oranlarına göre 42,6 milyar liralık 118 birleşme/devralma işlemi yüzde 31 olurken, 95 milyar liralık 7 özelleştirme işlemi yüzde 69’luk orana sahip oldu.

ELEKTRİK ENERJİSİNİN ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI ALANI İLK SIRADA YER ALDI

2021 yılında Türkiye kökenli şirketlerin olduğu birleşme ve devralmalar içinde en çok işlem 14 işlem adediyle ‘elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı’ alanında gerçekleşirken, en yüksek işlem değeri ise 3 milyar 700 milyon lira ile ‘plastikten paketleme malzemeleri imalatı’ alanında bildirildi. Ayrıca incelenen 7 özelleştirme işlemi içinde de işlem sayısı bakımından 3 adetle ‘elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı’ alanı öne çıkarken, bildirilen en yüksek bedelli özelleştirme ise Antalya Havalimanı’nın 89 milyar 300 milyon liralık işlemi olarak kaydedildi.

YABANCI YATIRIMCILAR ARASINDA İLK SIRADA LÜKSEMBURGLU YATIRIMCILAR YER ALDI

Rapora göre, 2021 yılında yabancı yatırımcılar tarafından 50 ayrı birleşme ve devralma işleminde Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapılması öngörüldü. Yabancı yatırımcılar arasında işlem bazında yapılan sıralamaya göre ilk sırada 10 işlem ile Avrupa ülkesi Lüksemburg kökenli yatırımcılar yer aldı. Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu söz konusu işlemlerde yabancı yatırımcılar tarafından 22 milyar liralık yatırım yapılacağı bildirildi. İncelenen bir adet özelleştirme işleminde ise işlem tarafları yabancı yatırımcı olan 89 milyar 300 milyon liralık Antalya Havalimanı ele alındı. Bu kapsamda yabancı yatırımcılar tarafından yapılan 51 işlemde toplam yatırım tutarı 111 milyon 300 milyon lira oldu.

TARAFLARI YABANCI OLAN TEK YATIRIM, TOPLAM YATIRIM KAYNAĞINDA YÜZDE 81 ORANINDA YER ALDI

Toplam yatırım kaynağına göre yabancı yatırımcıların Türkiye kökenli firmalara yaptığı yatırım tutarı yüzde 19 olurken, işlem tarafları yabancı olan söz konusu bir yatırım yüzde 81 oranında yer aldı.

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#Şirket#Özelleştirme#Rekabet Kurumu

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