2021 yılında hedef 30 milyon turist

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB), Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nin 10’uncusu koronavirüs salgını nedeniyle canlı bağlantıyla dijital ortamda gerçekleştirildi. 2020’nin değerlendirmesi ve 2021 yılına ilişkin beklentiler hakkında açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, dünya ve Türkiye turizminin çok zor bir dönemden geçtiğini kaydetti. Bu yıl uluslararası turizmin yüzde 80’lik bir daralmayla kapatılacağının göründüğünü belirten Bakan Ersoy, “Bizim rakip pazar olarak gördüğümüz Akdeniz çanağındaki Yunanistan yüzde 78-80 bandında, İspanya 80 bandında bir daralmayla kapatacak. Biz de Türkiye olarak yüzde 70 bir daralmayla yıl sonunu kapatacağız gibi gözüküyor. 15 milyondan biraz daha fazla yolcu ve 11 milyar dolardan biraz fazla bir gelirle bu seneyi tamamlayacağız gibi görünüyor” dedi. 2021 yılı için hedefin en az yüzde100 büyüme olması gerektiğini belirten Bakan Ersoy, “Yani 15 milyonun üzerine yüzde 100 hedef koyarsanız 30-31 milyonluk bir yolcu sayısı olmalıdır. Bakıldığı zaman 2020’den çok daha iyi, 2019’un sayı olarak hala gerisinde bir planlamayla 2021 yazını atlatırız diye umuyorum” diye konuştu.

ÇOK ZOR BİR YIL OLDU

Bu yılın turizm açısından çok zor bir yıl olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise dünyanın salgın nedeniyle kapandığı bir dönemde sektörü canlı tutmak için verilen çabaların çok değerli olduğunu kaydetti. Devlet ve sektörün birlikte attığı adımlar sayesinde Türkiye’nin turizmde bütün dünyanın gıpta ettiği bir noktada olduğunu anlatan Bakan Çavuşoğlu, “Turizm, Türk diplomasinin en önemli başlıklarından biri haline geldi. Memleketimiz Antalya dünyanın turizm başkentlerinden biri olunca tabi turizm diplomasisine ben de ayrı bir önem veriyorum” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE ÖNE ÇIKACAK

Dünya genelinde 700 milyon turistin azaldığını, 730 milyar dolar turizm gelir kaybı olduğunu, 2020 yılında turizm kayıplarının global GSMH’ye etkisinin 4.7 trilyon dolar olarak hesaplandığını ifade eden DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş eski rakamlara ulaşılması için 2-3 yıl gerekeceğini söyledi. Dünyada, turizm sektörü odaklı desteklerin devam ettiğini anlatan Hakan Ateş, “Türkiye, seyahat alışkanlıklarına uyum sağlama konusunda çok büyük başarı elde etti. Dünyadaki trendler doğa turizminin daha fazla tercih edilmesine yol açtı. Türkiyemiz bu iş için biçilmiş kaftan, gelecek yıla umutlarımızı bu şekilde taşıyoruz. Kültür, deniz, güneş, inanç turizminde Türkiye daha da öne çıkacak” diye konuştu.

‘TÜRKİYE HIZLI POZİSYON ALDI’

Dünyada yaşanan olağanüstü olayla birlikte teknolojinin ve hijyenin öneminin daha net anlaşıldığını belirten AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, “ Diğer destinasyonlarla kıyaslandığında Türkiye daha hızlı bir pozisyon aldı” şeklinde konuştu.