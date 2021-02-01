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Ekonomi
Haber Giriş: 01.02.2021 - 16:51 | Son Güncelleme:

2021 yılı tediye ödeme tarihleri nedir?

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2021 yılı tediye ödeme tarihleri nedir?
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Tediye ödemeleri ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Tediye ödeme tarihleri daha önce Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamanın ardından 2021 ödeme tarihleri yeniden gündeme geldi. Bakan Selçuk açıklamasında ilk ödemelerin bugün yapılacağını duyurdu. İşte açıklamanın tamamı

İlave tediye ödeme tarihlerinin ne zaman yapılacağı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. 

İŞTE İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "700 bini aşkın kamu işçimizin ilave tediyeleri 29 ocak itibari ile hesaplara yatırılıyor." dedi.

Bakan Selçuk, “Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, bugün ödenecek. İkinci taksit ise 11 Mayıs 2021 tarihinde hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 24 Aralık 2021 tarihinde ödenecek” dedi.

Ödeme tarihleri daha önce Resmi Gazete içerisinde de yayımlanmıştı.

TEDİYE NE DEMEK?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

2021 yılı tediye ödeme tarihleri nedir

Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.

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