2021 vergi borcu yapılandırmada son gün ne zaman? İşte açıklanan tarih ve verilen karar

Vergi borcu yapılandırma başvurusu, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. SGK borçları, MTV borcu ve öğrenim kredisi olarak bilinen KYK borcu yapılandırma süreci, e-Devlet ya da İnteraktif Vergi Dairesi'nin internet sitesinden gerçekleşecek. 7256 sayılı kanun kapsamında yapılan başvuru işlemi için İnteraktif Vergi Dairesi girişini sağlamak için kullanıcı kaydı ya da E-Devlet şifresi gerekiyor.

YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNDA SON GÜN 1 ŞUBAT

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ünal Kaya, vatandaşları yapılandırma avantajlarını kaçırmamaları için uyardı. Kaya, yapılandırma avantajlarının son tarihinin 1 Şubat olduğunu hatırlattı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ünal Kaya, vatandaşların yapılandırmanın avantajlarından yararlanmaları için başvuru süresinin uzatıldığını belirterek son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 tarihinden 1 Şubat 2021 tarihine, ilk taksit son ödeme tarihinin ise 28 Şubat tarihinden 31 Mart 2021 tarihine uzatıldığını söyledi.

Sigortalı ve işverenlerin 1 Şubat 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerektiğini ifade eden İl Müdürü Kaya, “Başvurular e-sigorta, e-devlet kanalıyla internet üzerinden yapılabileceği gibi, şahsen veya posta yoluyla bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine de yapılabilir” dedi.

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Hem 31 Aralık traihinde sona erecek başvuru süresi hem de Ocak sonu olan ilk taksit ödemeleri bir ay uzatıldı.

Karar şu şekilde:

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3'üncü maddesi ile 4'üncü maddesinde (onüçüncü ve ondördüncü fıkraları hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmasına, 7256 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir.

Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitecek SGK, KYK, trafik borcu yapılandırma başvuruları e Devlette devam ediyor

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Mükellefler, vergi dairelerine gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) başvuru yapabilecek. Vatandaşlar, ev ya da ofislerinden, bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden vergi işlemlerini 7 gün 24 saat online gerçekleştirebilecek.Mükellefler, yine yapılandırma ödemelerini de online şekilde bu sistemden tamamlayabilecek. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak yapabilecek.

İnteraktif Vergi Dairesine, www.gib.gov.tr ve www.turkiye.gov.tr adreslerinden de erişilebiliyor.

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VERGİ BORCU YAPILANDIRMASINA DAİR ESASLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında Bakanlığa bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlendi.

Bakanlığa bağlı vergi dairelerine olan borçları için kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla da başvuru yapabilecek.

Borçlular, birden fazla vergi dairesine olan borçları için kanundan yararlanma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuracak.

Mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler, sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yaparak kanun hükümlerinden yararlanabilecek.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların, takip ve tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan vazgeçmesi gerekecek.

Kanundan yararlanmak için elektronik ortamdan başvuranlar, düzenleme kapsamındaki borçlarıyla ilgili davalar bulunması halinde, ilgili vergi dairesine ayrıca yazılı olarak müracaat edecek.