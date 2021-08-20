2021 Vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman bitecek?... İşte belirlenen tarih

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun’ kapsamında mükellefler, 30 Nisan 2021 tarihinden önceki dönemlere ait vergi borçları ile birlikte diğer cezaları yapılandırabilecek. Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlar yapılandırdıkları tutarları aylık dönemler ile 6-9-12-18 ay olarak eşit taksitler halinde ödeyebilecek. Mükellefler vergi borç yapılandırma başvurusunu 31 Ağustos'a kadar tamamlayacak. GİB vergi borcu yapılandırma başvuru ekranı ile e Devlet internet sitesi hizmette olacak.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMALARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yapılandırma imkânından yararlanmak isteyen mükellefler,31 Ağustos’a kadar başvurularını yapabilecekler. Yapılandırılan borçların anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla ödenmesi, uygulanan hacizlerin kanun kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılması, 7256 sayılı Kanun'u ihlal edenler ve süren borçların yeniden yapılandırılması, 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması gibi birçok imkan ve kolaylıklar vatandaşların başvurusuna açılmış bulunuyor.

VERGİ BORCU NASIL YAPILANDIRILIR?

Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın ‘ivd.gib.gov.tr’ adresi üzerinden giriş yapılacak. Online yapılan başvuru sonucunda çıkan bu ekranda e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine ‘turkiye.gov.tr’den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek. Vergi borcu yapılandırma işlemleri sonrası ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

Kanunla, vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamıyla bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borçların ödenmesi fırsatından yararlanılabiliyor. Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'sinin silinmesi sağlanıyor.

Başvuru halinde ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borçların ödenmesi söz konusu olabiliyor.

Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı, öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi imkanından faydalanılabiliyor.

Dava konusu yapılan vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması, matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş vergilerin yapılandırılması imkanlarından yararlanılabiliyor.

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