2021 tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek? Tarih için önemli açıklama

Tütün ikramiyesi olarak bilinen eğitim ve öğretim yardımları, 01 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yılda bir kez olmak üzere ve ilgili eğitim öğretim yılında öğrenci olduklarını gösterir belge ile başvuranlara, başvurularını izleyen ay içinde SGK tarafından toptan ödenecek. İşte, 2021 tütün ikramiyesi ödeme tarihi hakkında bazı bilgiler

2021 TÜTÜN İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Mehmet Yavuz SGK’dan maaş alan Şehit Aileler ve Gaziler ödenen Tütün ikramiyesi 23 Ocak ile 1 Şubat arası ödeme yapılması planlandığını açıkladı.

Ek ödemelerin hak sahiplerine aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerince 23 OCAK 2021 01 Şubat 2021 tarihiler arasında ödenmesi planlandığı belirten Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, “Vatanımızın bekası, ülkemizin huzur ve güvenliği uğruna şehadete yürüyen kahramanlarımızın geride bıraktıkları yakınları ile bu uğurda vazife malulü/harp malulü ve gazi olan vatan evlatlarına sahip çıkmak Dernek olarak temel görevlerimizden. Bizler daima birbirimize emanetiz. Yapılacak ek ödemelerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.

2021 yılında Şehit Aileleri, Harp, Vazife ve Malul Gazilere ödenecek tütün ikramiye tutarları aşağıya çıkarılmıştır.

Şehit Ailelerimize 6.695.44TL ( Varisler Arasında Pay Edilecek Anne, Baba, Eş, Çocuklara)

Gazilerimize;

1.Derece Gaziye. 6.695.44 TL

2. Derece Gaziye. 6.025.90 TL

3. Derece Gaziye. 4.879.54 TL

4. Derece Gaziye. 4.686.81 TL

5. Derece Gaziye. 4.184.65 TL

6. Derece Gaziye. 3.682.49 TL Ödeme Yapılacaktır.