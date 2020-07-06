2021 rekabet yılı olacak

Koronavirüs salgının en çok etkilediği sektörlerin başında turizm geliyor. TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “2020 tüm dünyada turizm için kayıp yılı oldu. Türkiye koronavirüs konusunda iyi bir sınav vermesine rağmen Avrupa ülkeleri bize haksızlık ediyor. 2021’e odaklanmamız ve çok çalışmamız lazım. Bu yıl herkes kendi ülkesinde gezecek. Türkiye sağlık turizminde de avantaj yakaladı” diyor. 40 yılı aşkın süredir turizm sektörünün içinde olan Firuz Bağlıkaya, 35 yıldır da turizm acentacılığı yapıyor. Bağlıkaya, sorularımızı online ortamda yanıtladı.

Sektör neler yaşıyor?



Liseden beri turizmin içindeyim. Terör olayları, siyasi çalkantılar her zaman turizmi etkiledi. Ciddi krizler atlattık. Ama bu kez en çok turizm etkilendi. Türkiye’deki turizmin önemi ortada. Cari açığımızı kapatan bir sektör. Türkiye ekonomisini etkileyeceği de açık. Kuzey ülkelerinden 25 yıldır turist getiriyorum. Bizim operasyonlarımız tamamen durdu.

Turistler Türkiye planlarını hemen uygulayacak mı?



Özellikle de Almanya ile sıkıntı yaşıyoruz. Türkiye’ye yasağı kaldırmadılar. Belçika, Hollanda veya Almanya yasağı kaldırır kaldırmaz turistlerin koşarak Türkiye’ye gelmesi gibi bir durum da yok. İnsanlar temkinli. Bakın Yunanistan’a yasak koymadılar ancak Yunanistan’a giden de yok. Bunun ekonomiye dönmesi de hemen mümkün olmayacak.

EKONOMİK OLARAK SÜRDÜRÜLEMEZ

Açılmayan otellerde durum ne?



Tesislerin bir bölümünü açmanın ekonomik olarak sürdürülmesi zor. 400 odalı bir otel, yarı yarıya doluluk sağladığında ayakta duramaz. Açılmayan tesisler Akdeniz’de yüzde 30-40 civarında, Ege’de daha yüksek.

2020 KAYIP YIL

En belirgin değişiklik ne oldu?



Seyahat edenler butik otelleri, tekneleri, yazlık kiralamayı ve karavanı seçiyor. Büyük otellerde tatil için herkes birbirini bekliyor. GENAR’la araştırma yaptık. Mart ve nisanda seyahat motivasyonu yüksekti bu motivasyon mayıs ayında düştü. Çünkü tedirginlik devam etti. 2020 yılı kayıp yıl olarak geçecek. 2021’de ise büyük rekabet olacak. 2021 için çok daha agresif bir yol izlememiz gerekiyor.Yurtdışından turist aldığımız bölgelerde rekabet çok olacak. Tüm ülkeler bizim gibi bu yılı sıkıntılı geçirmiş olacak. Bizim bugünden 2021’le ilgili çalışmamız lazım.

DARALMA VAR

Sektör nasıl ayakta kalacak?



Türkiye’nin liste başında olmasını bekledik. Salgın sürecini çok iyi yönettik. AB ülkeleri farklı bir imaj çiziyorlar bizimle ilgili. Türkiye’de turizmde daralma ciddi görünüyor ve bu senenin sonuna kadar devam edecek. Ortadoğu pazarı açılırsa can suyu olur. Ukrayna, Orta Avrupa’nın ve Rusya’nın hareketlenmesi lazım.

YÖNLENDİRME YAPIYORLAR

AB ülkeleri siyasi mi davranıyor?



Almanya kendi bölgesindeki ülkelerin ekonomisinin yükünü çekiyor. Önce kendi bölgesindeki ülkelerin krizi atlatmasını istiyor. Bu yüzden de Almanya önce AB ülkeleri içinde turizm hareketliliği yaratmak istiyor.

SAĞLIKTA AVANTAJ

Sağlıkta sıçrama mümkün mu?



Bu dönemin en büyük kazananı sağlık sistemimiz, doktorlarımız oldu. Türkiye şu anda sağlık alanında kendi kontrolünde olmayan bir avantaj yakaladı. Sadece saç ekme ve estetik değil birçok alanda avantaj sağladık. Sağlık turizminin geleceğini iyi görüyorum.

KARİYER ÖYKÜSÜ

250 BİN TURİST GETİRİYOR



1957’de İstanbul’da doğan Firuz Barbaros Bağlıkaya, Tarsuslu anne, Adanalı bir babanın oğlu. Lisede turizm okudu. Turizm eğitimini Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda aldı. Frankfurt’a Goethe Enstitüsü’ne gitti. 1980’de turizmde çalışmaya başladı. 1995’te Detur’la faaliyetlerine başladı. Zaman içinde Detur kuzey ülkelerinde yıllık 250 binin üzerinde misafire hizmet veren bir büyüklüğe ulaştı. Bağlıkaya, 2011-2014 yılları arasında yaptığı TÜRSAB 2. başkanlık görevinin ardından, 2018’in mart ayından bu yana TÜRSAB başkanlığı görevini sürdürüyor.