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Ekonomi
Haber Giriş: 11.01.2021 - 17:18 | Son Güncelleme:

2021 Memur maaşı hesaplama tablosu Zamlı maaşlar 15 Ocak'ta alınacak.. İşte detaylar

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2021 Memur maaşı hesaplama tablosu Zamlı maaşlar 15 Ocak'ta alınacak.. İşte detaylar
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Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte görevdeki memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı belli oldu. Enflasyona göre memurların maaşına yüzde 7.36 oranında zam yapılacak. Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükseldi. Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu. Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendi.

Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.

İşte zamlı emekli maaşları! Kuruşu kuruşuna hesapladık

15 OCAK'TA ALINIYOR

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

DERECE VE KADEMEYE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.

Aralık ayı enflasyonu açıklandı

1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derece ve kademesine göre görevdeki öğretim görevlisi, öğretmen, profesör, araştırma görevlisi, polis memuru, hemşire, il müdürü, baş komiser, genel müdür, genel sekreter, hukuk müşaviri, araştırmacı, avukat, memur, asistan, daire başkanı, denetmen, eğitim görevlisi, ekonomist, gelir uzmanı, hizmetli, idare memuru, işletme müdürü, itfaiyeci, güvenlik görevlisi, müfettiş, mühendis, sağlık memuru, doktor, şoför, tekniker, teknisyen, uzman ve zabıta memurlarının 2021 Ocak zamları yer alıyor. 

UNVANLARDERECENET GÖREV AYLIĞI
Genel Müdür1/414.917 TL
Şube Müdürü1/47862 TL
Memur (Üni. Mezunu)9/1 4866 TL
Öğretmen1/4 6074 TL
Kaymakam1/4 13671 TL
Başkomiser3/1 7858 TL
Polis memur8/1 6883 TL
Uzman Doktor1/4 9337 TL
Hemşire5/1 5893 TL
Mühendis1/4 8025 TL
Teknisyen11/1 5063 TL
Profesör1/4 12881 TL
Araştırma Görevlisi7/1 7621 TL
Vaiz1/4 6311 TL
Avukat 1/47663 TL

Tablodaki maaşlara aile yardım ve çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücret farkları dahil edilmedi.

2021 Memur maaşı hesaplama tablosu Zamlı maaşlar 15 Ocakta alınacak.. İşte detaylar

2021 Memur maaşı hesaplama tablosu Zamlı maaşlar 15 Ocakta alınacak.. İşte detaylar

2021 Memur maaşı hesaplama tablosu Zamlı maaşlar 15 Ocakta alınacak.. İşte detaylar

2021 Memur maaşı hesaplama tablosu Zamlı maaşlar 15 Ocakta alınacak.. İşte detaylar

2021 Memur maaşı hesaplama tablosu Zamlı maaşlar 15 Ocakta alınacak.. İşte detaylar

2021 Memur maaşı hesaplama tablosu Zamlı maaşlar 15 Ocakta alınacak.. İşte detaylar


2021 Memur maaşı hesaplama tablosu Zamlı maaşlar 15 Ocakta alınacak.. İşte detaylar

2021 Memur maaşı hesaplama tablosu Zamlı maaşlar 15 Ocakta alınacak.. İşte detaylar

2021 Memur maaşı hesaplama tablosu Zamlı maaşlar 15 Ocakta alınacak.. İşte detaylar


 

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