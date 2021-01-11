2021 Memur maaşı hesaplama tablosu Zamlı maaşlar 15 Ocak'ta alınacak.. İşte detaylar
Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte görevdeki memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı belli oldu. Enflasyona göre memurların maaşına yüzde 7.36 oranında zam yapılacak. Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükseldi. Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu. Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendi.
Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.
2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.
15 OCAK'TA ALINIYOR
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
DERECE VE KADEMEYE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR
Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.
1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derece ve kademesine göre görevdeki öğretim görevlisi, öğretmen, profesör, araştırma görevlisi, polis memuru, hemşire, il müdürü, baş komiser, genel müdür, genel sekreter, hukuk müşaviri, araştırmacı, avukat, memur, asistan, daire başkanı, denetmen, eğitim görevlisi, ekonomist, gelir uzmanı, hizmetli, idare memuru, işletme müdürü, itfaiyeci, güvenlik görevlisi, müfettiş, mühendis, sağlık memuru, doktor, şoför, tekniker, teknisyen, uzman ve zabıta memurlarının 2021 Ocak zamları yer alıyor.
|UNVANLAR
|DERECE
|NET GÖREV AYLIĞI
|Genel Müdür
|1/4
|14.917 TL
|Şube Müdürü
|1/4
|7862 TL
|Memur (Üni. Mezunu)
|9/1
|4866 TL
|Öğretmen
|1/4
|6074 TL
|Kaymakam
|1/4
|13671 TL
|Başkomiser
|3/1
|7858 TL
|Polis memur
|8/1
|6883 TL
|Uzman Doktor
|1/4
|9337 TL
|Hemşire
|5/1
|5893 TL
|Mühendis
|1/4
|8025 TL
|Teknisyen
|11/1
|5063 TL
|Profesör
|1/4
|12881 TL
|Araştırma Görevlisi
|7/1
|7621 TL
|Vaiz
|1/4
|6311 TL
|Avukat
|1/4
|7663 TL
Tablodaki maaşlara aile yardım ve çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücret farkları dahil edilmedi.
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