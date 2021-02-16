2021 kira artış oranı ve TEFE, TÜFE miktarı.. Kira zammı nasıl hesaplanır?

Kira zam oranı, aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiren 2021 Ocak ayı kira artış oranının netleşmesinin ardından bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar anlaşmalarını yeni zam oranlarına göre güncelleyecek. TÜİK tarafından belirlenen son verilere göre aralık ayında enflasyon yıllık yüzde 14.60 olarak gerçekleşti. TÜFE oranları baz alınarak belirlenen kira artış oranı ise yüzde 12.28 oldu. İşte, 2021 ocak ayı kira zam oranları ve hesaplama tablosuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar güncel oranlar üzerinden kontrat yapacak. Aralık ayında enflasyon yıllık yüzde 14.60 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 12.28 rakamı ortaya çıktı.

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12.28 oldu.

İŞTE KİRALARA YAPILACAK ZAMLAR

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

ENFLASYON NEDİR?

Enflasyon, ürün ve servis fiyatlarındaki artış ve dolayısıyla da satın alma gücündeki azalma oranıdır.

Enflasyon oranı fiyatlar genel düzeyindeki artış oranının hesaplanması yoluyla ölçülür. Bütün mal ve hizmet fiyatlarının ağırlıklı ortalaması alınır ve bu ortalama fiyattaki (fiyatlar genel düzeyindeki/fiyat düzeyindeki) degişimler incelenir. Fiyat düzeyleri, fiyat endeksleri şeklinde hesaplanır.