2021 emlak vergisi tutarı açıklandı.. Hangi tarihlerde ödenir, kimler muaf? İşte merak edilen soruların cevapları

2021 yılında ödenecek emlak vergisi tutarı açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile emlak ve motorlu taşıtlar vergisinde rakamlar duyuruldu.

YILDA İKİ KEZ ÖDENİYOR

Emlak vergisi iki taksit olarak ödenmektedir. Birinci taksit, mayıs ayı sonuna yani 31.05.2020 tarihine kadar, ikinci taksit ise kasım ayının sonuna yani 30.11.2020 tarihine kadar ödenebiliyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak iki taksit birden de ödenebiliyor.

Eğer alıcı evi 2020 yılında aldıysa 2021 yılında vergi ödemek zorunda, 2021'de satışı gerçekleştirilen konutlar için ise bu durum satıcıya ait.

ÖDEME MİKTARI NASIL BELİRLENİYOR?

Emlak vergisine konu olan gayrimenkullere her yıl "yeniden değerleme oranı" uygulanarak emlak vergisi hesaplaması yapılır. Bu hesaplama konutun bağlı bulunduğu belediyelerce değerlendirmeye alınır ve fiyatlandırılır.

KİMLER MUAF?

Emlak vergisinden muafiyet de söz konusu. İşte emlak vergisinden muaf olanlar;

Geliri olmadığını beyan eden kişiler,

Sadece sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlar,

Gaziler, engelliler, şehit dul ve yetimler brüt 200 metrekareyi geçmemek şartıyla sahip oldukları evler için emlak vergisi ödemeden muaf oluyor.

EMLAK VERGİSİ NEREDEN SORGULANIR?

Emlak vergisi öğrenmek isteyen vatandaşlar belediyelerden, e-Devlet sistemi üzerinden ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hizmet verdiği İnternet Vergi Dairesi'nden emlak vergisi sorgulayabilirler. https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu web sitesi üzerinden emlak verginizi sorgulayabilir. Bankalardan da ödemeler gerçekleştirilebilir.

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