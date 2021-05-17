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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.05.2021 - 18:00 | Son Güncelleme:

2021 Dünya Ekonomik Forumu'na salgın iptali

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2021 Dünya Ekonomik Forumu'na salgın iptali

Singapur'da 17-20 Ağustos'ta düzenlenecek 2021 Dünya Ekonomik Forumu (WEF) salgın nedeniyle iptal edildi.

Singapur'da 17-20 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Özel Toplantısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam etmesi nedeniyle iptal edildi.

WEF'den yapılan açıklamada, 17-20 Ağustos'ta Singapur'da gerçekleştirilmesi planlanan WEF 2021 Yıllık Özel Toplantısı'nın, aşılamadaki farklı hızlar, Kovid-19’daki yeni varyantlar ve seyahat etmedeki belirsizliklerin küresel bir toplantıyı imkânsız hale getirmesi nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Gelecek yıllık toplantının 2022’nin ilk yarısında yapılacağı belirtilen açıklamada, toplantının nihai yerinin ise henüz belirlenmediği bildirildi.

WEF 2021 Yıllık Özel Toplantısı'nın önce 25-28 Mayıs'ta Singapur'da planladığı açıklanmış, daha sonra salgının gidişatının toplantının zamanlamasında değişiklik yapılmasını zorunlu hale getirdiği belirtilerek, tarih 17-20 Ağustos'a alınmıştı.

Davos Zirvesi'ne her yıl 120'ye yakın ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor.

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