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2021 Bağkur primi ne kadar oldu? Ödeme miktarı değişiyor
Bağkur primi 2021 yılında ödeme miktarı değişen kalemler arasında yer aldı. Asgari ücrete uygulanan zam ile birlikte orantısal olarak artış gösteren 2021 Bağkur primi, ödemelerini gerçekleştiren kişiler için yeni yılda yeniden hesaplanacak. İşte, 2021 Bağkur primi ve oran hesaplama süreci hakkında bazı bilgiler
Bağkur primleri 2021 yılında indirimsiz 1234,25 TL, indirimli olarak ise 1055,36 TL miktarında ödenecek. Bu oran, yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret üzerinden belirlendi.
Bağkur prim oranları nasıl hesaplanıyor?
Bağ-Kur sigortalılarının ödemek zorunda oldukları primler ve hesaplama yöntemi aşağıda belirtilmiştir;
- a) Sigorta primi, sigortalının seçtiği, intibak ettirildiği veya yükseltildiği gelir basamağının %20’sinden,
- b) Sağlık sigortası primi, ilk sekiz basamakta bulunan sigortalılar için sekizinci gelir basamağı tutarının % 20 si, dokuz ve daha yukarı basamakta bulunan sigortalılar için bulundukları gelir basamağı tutarının % 20’sinden,
- c) Giriş keseneği, ilk defa sigortalı olanların seçtikleri veya intibak ettirildikleri gelir basamağı tutarının %25’inden,
- d) Basamak yükseltme farkı, sigortalının yükseldiği gelir basamağı ile daha önce bulunduğu gelir basamağı arasındaki farktan oluşur.
Primler tam ay üzerinden hesaplanır.
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