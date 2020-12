2021 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler kritik toplantıda!

Asgari ücret 3. toplantısı, ikinci toplantının tamamlanmasının ardından gözlerin çevrildiği yer oldu. TİSK bünyesinde gerçekleştirilen 2. toplantı online olarak tamamlandı. Bakanlık yetkilileri, işçi ve işveren sendikalarının bir araya geldiği toplantıda. İşverenlerin asgari ücret üzerindeki beklentisi konuşuldu. Asgari ücret 3. toplantısı ise İşçi sendikalarının taleplerinin dile getirileceği süreç olacak. Peki, Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? 2021 asgari ücret beklentisi ne kadar olacak? İşte, o bilgiler

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücret 3. toplantısı, işçi sendikaları bünyesinde 22 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Bu toplantıya TÜİK’in de asgari geçim tutarlarıyla ilgili çalışmayı sunması bekleniyor. Yeni asgari ücret ise, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğindeki 4. toplantıda belirlenecek.

2.TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?

Online olarak gerçekleştirilen 2. toplantıda konuşan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, “Olağanüstü şartlar taşıyan bu dönemde asgari ücret desteğinin tüm işletmeleri kapsayacak şekilde ve özellikle toplu iş sözleşmeli işyerlerinde artarak devam ettirilmesi hayati nitelikte bulunuyor” dedi. Koronavirüs sonrası dönemde işyerlerinin sağlıklı koşullarda çalışması, çalışanların gelir kaybı yaşamaması ve istihdamın korunması için elbirliğiyle çalışmalar yaptıklarını belirten Koç, “Herkesin yararına olacak kararları müzakere ve dayanışmayla almaya özen gösterdik. Bundan sonra da işbirliği ve diyaloğa dayalı tutumumuz devam edecek” ifadelerini kullandı.

2021 ASGARİ ÜCRETTE KESİNTİLER NASIL OLACAK?

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Karabıyık, 2021 yılına ait asgari ücret hesabını ele aldı. İşte, Karabıyık'ın yazısından detaylar;

İşçilerin, işverenlerin ve hükümetin temsilcilerinden oluşan tespit komisyonu, milyonlarca asgari ücretlinin yalnızca net maaşını belirlemiyor. Asgari Geçim İndirimi de (AGİ) asgari ücretle beraber belirlenmiş oluyor, brüt ücretten hesaplanacak sigorta primleri ve vergiler de (damga ve gelir vergisi) belirlenmiş oluyor.



Asgari ücrette geçen yıl (2019’dan 2020’ye) yüzde 15 artış yaşanmıştı. (Net 2.020 liradan, 2.324 liraya çıkmıştı) 2020’den, 2021’e gerçekleşecek ücret artışının ne kadar olacağı konusu da işçi için de, işveren için de kritik öneme sahip. Her ne kadar müzakereler devam ederken tahminde bulunmak zor olsa da, artış oranının yüzde 12 ila, yüzde 29 arasında olabileceğini varsayarak beş farklı net ücret üzerinden hesaplamalar yaptık…



Tabloda net 2 bin 600 lira (yüzde 12 artış) ile net 3 bin lira (yüzde 29 artış) aralığında beş farklı olası asgari ücret tutarları yer almakta. Her bir olası asgari ücret üzerinden çalışana ne kadar ilave AGİ ödeneceği ve brüt ücret üzerinden kesilecek vergi ve sigorta primlerinin kaç liraya denk geldiği yer almakta. Ayrıca işverenin her bir asgari ücretli çalışan için yükleneceği tüm maliyetin de (net maaş + sigorta primleri + vergiler) ne kadar hesaplanacağı yer almakta.



2021’de net asgari ücretin 2 bin 800 lira olarak kesinleşmesi durumu için ayrıntılı olarak diğer kalemleri inceleyelim: Ücretin artış oranı 2020’ye göre yüzde 20’ye denk gelir. Net 2 bin 800 liranın brütü 3 bin 545 lira olarak, işveren maliyeti ise aylık 4 bin 165 lira olarak hesaplanır. 75 liralık asgari ücret desteğinin 2021’de de uygulanacağı düşünüldüğünde bu kez işveren maliyeti 4 bin 90 liraya düşecektir.



AGİ NASIL HESAPLANIYOR?

Çalışanlara net ücretlerine ilaveten her ay AGİ ödemesi de yapılıyor. AGİ’de asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. (GVK Md. 32) Diğer yandan çalışanına ödediği AGİ’yi işverenler, ödeyeceği vergiden (muhtasar beyannamede) düşüyor. Dolayısıyla AGİ’nin işverene bir maliyeti oluşmuyor.



2020’de bekar bir çalışan için aylık 220,73 liralık ilave AGİ ödemesi yapılıyor. 2021’in asgari ücretinin kesinleşmesinden sonra, ‘çalışmayan eş ve çocuktan dolayı’ çalışanlara ödenecek ilave AGİ tutarlarını ayrıca ele alacağız.