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2020'de sona ermişti... Türkiye ve Ermenistan arasındaki uçuşlar bugün başlıyor

#Ermenistan#Uçuş#Türkiye
2020de sona ermişti... Türkiye ve Ermenistan arasındaki uçuşlar bugün başlıyor

Türkiye ile Ermenistan arasında 2020'den bu yana yapılmayan uçuşlar bugün yeniden başlıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçuşların haftada üçer kez yapılacağını duyurdu.

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Türkiye ve Ermenistan arasında 2020'den bu yana yapılamayan uçuşlar, bugün karşılıklı olarak yeniden başlıyor. Erivan'dan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirecek olan ilk uçuşta 64 yolcu bulunuyor.

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"2 Şubat itibariyle Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan uçuşlar karşılıklı olarak başlıyor. İstanbul-Erivan hattındaki uçuşlar Pegasus ve Fly One Havayolları tarafından haftada üçer kez yapılacak. 2 Şubat tarihinde yerel saatle 18:00'de Erivan Zvartnots Havalimanından kalkacak 3F475 sefer sayılı Fly One Havayolları uçağı saat 19:50'de İstanbul Havalimanına iniş yapacaktır. Aynı uçak 3F476 sefer sayısıyla 20:40'da İstanbul Havalimanından Erivan'a hareket edecektir. Pegasus Havayollarının PC550 sefer sayılı uçağı ise 23:35'te Sabiha Gökçen Havalimanından kalkış yapacak olup, Erivan'a gece yarısından sonra yerel saatle 02:35'de iniş yapacaktır. PC551 sayılı dönüş seferi 06:50'de Erivan'dan kalkacak olup, 07:55'de Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapacaktır."

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Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan İstanbul'a ilk uçuşu gerçekleştirilecek Fly One Havayolları'na ait uçağı 64 yolcusuyla yerel saatle 18.00'da Erivan Zvartnots Havalimanı'ndan havalanacak. Uçağın saat 19.40'da İstanbul Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor. Bugün itibariyle karşılıklı seferler kapsamında aynı uçak 3F476 sefer sayısı ve 30 yolcusuyla 20:40'da İstanbul Havalimanından Erivan'a hareket edecek. Pegasus Havayollarının PC550 sefer sayılı uçağı ise 23:35'te Sabiha Gökçen Havalimanından kalkış yapacak olup, Erivan'a gece yarısından sonra yerel saatle 02:35'de iniş yapacak. PC-551 sayılı dönüş seferi de 06:50'de Erivan'dan kalkıp, 07:55'de Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapması planlanıyor.

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