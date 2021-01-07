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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
Haber Giriş: 07.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

2020’de aktif izleyici sayısını 10’a katladı

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2020’de aktif izleyici sayısını 10’a katladı
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Vodafone TV’nin, 2020’de aylık aktif kullanıcı sayısı 10 kat, Vodafone TV’yi mobil cihazlarından izleyen kişi sayısı ise 7 kat arttı.

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Otluoğlu, “Vodafone TV, 90’ı aşkın TV kanalı ve 6 binin üzerinde seç-izle içeriği ile her zevke hitap eden zengin bir portföye sahip bulunuyor.

Vodafone TV, 2020’de de müşterilerimizin ilgi odağı olmayı sürdürdü. Uygulamamız bugüne kadar toplam 5 milyonu aşkın indirme sayısına ulaştı. Vodafone TV, 2020’de pandemi tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim almaya başlayan öğrencilere de destek oldu.

Yaklaşık 480 bin Vodafone TV kullanıcısı, EBA TV kanallarını sahip oldukları paket fark etmeksizin internetlerinden yemeden izledi. Türkiye’nin en büyük profesyonel espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin Vodafone TV’den canlı yayınlanan yeni sezon maçlarını ise yıl boyunca 130 bin kişi izledi” ifadelerini kullandı.

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