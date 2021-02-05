2020’de 382.7 milyar lira kaynak sağladı

Yapılan açıklamada, “Ülke ekonomisine 2020 yılında 382.7 milyar liralık kaynak sağlayan Yapı Kredi’nin, toplam nakdi kredi hacmi 2019 yıl sonuna kıyasla yüzde 23 artışla 281.8 milyar liraya yükseldi. Bankanın TL nakdi kredi hacmi ise yüzde 26’lık bir artış göstererek 166.9 milyar TL oldu. 2020 yılını 486.5 milyar liralık aktif toplamı ile kapatan Yapı Kredi’nin, toplam müşteri mevduat hacmi bir önceki yılın yine aynı dönemine göre yüzde 15 yükselerek 259.3 milyar liraya ulaştı. 2020 yılında Yapı Kredi’nin konsolide bazda net kârı 2019 yılına kıyasla yüzde 41 artarak 5.080 milyon lira olarak gerçekleşti” denildi.

AKTİFLERİ YÜKSELDİ

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün ise açıklamasında “Ülkemiz ve müşterilerimiz için ‘hizmette sınır yoktur’ anlayışıyla hız kesmeden çalışmaya devam ettik. Türkiye’nin en köklü finansal kuruluşlarından biri olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle, bu dönemde de en büyük önceliğimiz ülkemiz ekonomisini desteklemek oldu. Tecrübe ve bilgi birikimimizi ekonomimizin faydası için kullanmayı sürdürdük. 2020’de Türkiye ekonomisine 382.7 milyar liralık kaynak sağladık. Salgınının tüm olumsuz etkilerine rağmen, bu dönemde doğru stratejimizle konsolide aktif büyüklüğümüzü 486.5 milyar TL’ye yükselttik” diye konuştu.