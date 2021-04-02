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Ekonomi
Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 02.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

2020’de 3.7 milyon kişinin elektriği kesildi

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
2020’de 3.7 milyon kişinin elektriği kesildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2020 yılı içinde 362 milyon 369 bin 53 elektrik faturası üretildiğini belirterek, “Sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen elektrik abone gruplarının yüzde 1.04’ünde zamanında borç ödenmemesi nedeniyle mevzuatına bağlı kalınarak geçici kesinti uygulanmıştır” dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Bakan Dönmez’in yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığına bir önerge verdi. Bakan Dönmez, Bulut’un önergesine verdiği yanıtta özetle şunları aktardı: “19 Kasım 2020’de yayımlanan Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ değişiklikleri ile bağış, sponsorluk, reklam ve tanıtım giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, ilan giderleri ile dernek aidat giderleri tarife hesaplamalarında yer almamakta ve tüketicilere yansıtılmamaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) elektrik piyasasındaki görevli tedarik şirketlerinin yaptığı bildirimler kapsamında tüketici bazında (mesken, sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama); Türkiye genelinde 2020 yılı için üretilen 362 milyon 369 bin 53 elektrik faturasından, sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen elektrik abone gruplarının yüzde 1.04’ünde zamanında borç ödenmemesi nedeniyle mevzuatına bağlı kalınarak geçici kesinti uygulanmış olup, tüketicilerin mevzuatı kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeleri akabinde tekrar elektrik arzı sağlanmıştır.

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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