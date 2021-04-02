2020’de 3.7 milyon kişinin elektriği kesildi

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Bakan Dönmez’in yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığına bir önerge verdi. Bakan Dönmez, Bulut’un önergesine verdiği yanıtta özetle şunları aktardı: “19 Kasım 2020’de yayımlanan Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ değişiklikleri ile bağış, sponsorluk, reklam ve tanıtım giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, ilan giderleri ile dernek aidat giderleri tarife hesaplamalarında yer almamakta ve tüketicilere yansıtılmamaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) elektrik piyasasındaki görevli tedarik şirketlerinin yaptığı bildirimler kapsamında tüketici bazında (mesken, sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama); Türkiye genelinde 2020 yılı için üretilen 362 milyon 369 bin 53 elektrik faturasından, sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen elektrik abone gruplarının yüzde 1.04’ünde zamanında borç ödenmemesi nedeniyle mevzuatına bağlı kalınarak geçici kesinti uygulanmış olup, tüketicilerin mevzuatı kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeleri akabinde tekrar elektrik arzı sağlanmıştır.

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