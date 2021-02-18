2020’de 27 milyon yolcuya hizmet verdi

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Havacılık otoritelerinin virüsün yayılmasını yavaşlatmak için yılın ikinci çeyreğinde uluslararası uçuşları tamamen durdurması nedeniyle küresel havacılığın hacmi bu dönemde neredeyse sıfıra düştü” dedi.

Şener, “İkinci çeyrekte alınan uçuş kısıtlaması önlemleri üçüncü çeyrekte bir miktar hafifletildi. 2020’nin üçüncü çeyreğinde TAV Havalimanları’nın dış hat yolcu trafiğinde kuvvetli bir toparlanma dönemi yaşadık. 2020 yılında hizmet verdiğimiz yolcu sayısı 2019’a göre yüzde 70 oranında düştü. Limanlarının işletme süreleri ikişer sene uzatıldı ve 2022 kira ödemeleri 2024’e ertelendi” şeklinde konuştu.