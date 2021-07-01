2020 yılı gelirleri 26.2 milyar TL oldu

Konsolide edilmeyen şirketlerin satışları ve iştiraklere yapılan satışlar dahil olmak üzere toplam 26.2 milyar TL’lik toplam net satış geliri, önceki yılın rakamıyla karşılaştırıldığında yüzde 21’lik artış elde edildiğini gösteriyor. Bosch’un ihracat rakamı yüzde 15 artışla 16 milyar TL’ye ulaşırken, Türkiye genel ihracat hacmine yüzde 1.5’lik katkıyla lider ihracatçılar arasındaki yerini korudu. Bosch, geçtiğimiz yıl 1 milyar TL yatırım yaptı ve 31 Aralık 2020 itibarıyla Türkiye’deki Bosch çalışanlarının sayısı 18 bin 400 oldu. Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, “2020 yılında satışlardaki artışın en büyük nedeni, otomotiv yedek parça, elektrikli el aletleri, ev aletleri ve termoteknoloji işlerimizdeki yüksek talep ve başarılı satış stratejisi oldu” dedi.

Bosch, 2021 yılında, pandemi ile ilgili devam eden belirsizlikler ve yarı iletkenlerde yaşanan sorunun etkilerine rağmen, Türkiye’de bir önceki yılın üzerinde bir performans yakalamayı bekliyor. Young, “2021’e olumlu bir başlangıç yaptık ve işlerde genel olarak olumlu bir gelişme bekliyoruz” dedi. Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Volkmar Denner da “Bosch, koronavirüs pandemisinin ilk yılını iyi geçirdi” dedi. Bununla birlikte şirket, özellikle devam eden pandemi riskleri nedeniyle bu yılın da zorlu geçmesini bekliyor. Günümüzde meydana gelen köklü teknolojik ve ekolojik değişimlerin üzerinden yeni iş fırsatları geliştirmek için Bosch, nesnelerin interneti (IoT) ile yapay zekayı (AI) bir araya getiriyor ve elektromobilite üzerine yoğunlaşıyor. Denner, “Elektromobiliteye geçişin kazanan taraflarından biriyiz ve yapay zeka ile ilişkilendirerek yazılım işimizi önemli ölçüde genişletiyoruz” ifadelerini kullandı.

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