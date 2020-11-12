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Ekonomi
Haber Giriş: 12.11.2020 - 00:18 | Son Güncelleme:

2020 Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Kasım ayı Merkez Bankası toplantı tarihi

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2020 Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Kasım ayı Merkez Bankası toplantı tarihi
Merkez Bankası toplantısı için geri sayım sürüyor. Ayın ikinci haftası tamamlanırken yatırımcıların merakla araştırdığı Merkez Bankası politika faizi toplantısı, alınacak karara göre piyasalara yön verecek. Şu an 10.25 seviyesinde devam eden Merkez Bankası politika faizi, alınacak yeni kararla birlikte yeniden revize olacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, Kasım 2020 Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) hakkında detaylı bilgiler

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı, Para Politikası Kurulu Toplantısının ardından 19 Kasım 2020 saat 14.00'da açıklanacak.
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Merkez Bankası toplantısı gündemde yer almaya devam ediyor. Yatırımcıların kararlarına yön veren Merkez Bankası faiz kararı, geçtiğimiz haftalarda sabit faiz ile sonuçlanmıştı. Merkez Bankası PPK faiz kararı, Kasım ayında alınacak kararlar ile yeniden revize olacak. Kasım ayı Merkez Bankası toplantısına gözler çevrildi. Peki, 2020 Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte, Merkez Bankası toplantı tarihiyle ilgili ayrıntılı bilgiler.

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