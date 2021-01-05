2020 enflasyonu yüzde 14.60

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, aralık ayında aylık bazda yüzde 1.25 olan tüketici enflasyonu beklentilerin üstünde arttı. Yıllık bazda yüzde 14.6 olan yıllık tüketici enflasyonu, ekonomik programda yer alan yüzde 10.5’luk hedefin üstünde gerçekleşti. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklisine yüzde 7.33, SSK ve Bağ Kur emeklisine de yüzde 8.37’lik zam yapıldı.







GIDADAKİ ARTIŞ % 20.61

Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 3.46 ile ev eşyası, yüzde 2.64 ile ulaştırma ve yüzde 2.53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28.12 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21.12 ile ulaştırma, yüzde 20.61 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Yıllık düşüş gösteren tek grup ise yüzde 0.32 ile giyim ve ayakkabı oldu.

EN ÇOK PATLICAN

Aralık ayında fiyatı yüzde 47.92 artan patlıcanı, yüzde 25.62 ile salatalık, yüzde 18.88 ile beyaz lahana izledi. Aralık ayında en çok artış gösteren diğer ürünler yüzde 17.36 ile yeşil soğan, yüzde 16.67 ile nar ve kabak, yüzde 14.05 ile ıspanak oldu. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13.09 ile portakalda görüldü.

ŞAMPİYON SÜTLÜ TATLILAR

Geçen yıl en yüksek fiyat artışı yüzde 674.4 ile “hazır sütlü tatlılar”da olurken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 8.08 ile limonda oldu. Geçen yıl bir önceki yıla göre 120 gıda ürününün fiyatında artış görüldü, 5 ürünün fiyatı azaldı. Hazır sütlü tatlılardaki artışı yüzde 100.9 ile karnabahar, yüzde 83.9 ile ıspanak, yüzde 82.2 ile yumurta, yüzde 70.8 ile portakal, yüzde 63.5 ile pırasa ve yüzde 60.4 ile mercimek izledi. Kıvırcıkta yaklaşık yüzde 59.9, kırmızı lahanada yüzde 57.6, kabak çekirdeğinde yüzde 52.6, patlıcanda yüzde 52.07, ayçiçeği yağında yüzde 51.8, mısırözü yağında yüzde 50, kabakta yüzde 49.3, çarliston biberde yüzde 49.1 fiyat artışı oldu. Bu dönemde domates fiyatları yüzde 42.2, süt fiyatları yüzde 2.5 ve kuzu eti yüzde 21.2 yükseldi.

‘KARARLI DURUŞ SERGİLEYECEĞİZ’

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı duruş sergileyeceklerini kaydetti. Elvan, twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. 2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır. Para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacaktır. Mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacağız” değerlendirmesini yaptı.