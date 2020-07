2020 enflasyon tahmini yüzde 8.9

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.9 olarak güncelledi. Üç ay önce yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 7.4’dü. TCMB Başkanı Murat Uysal, rezervler konusunda ise, “Kısa vadeli yükümlülükler açısından şu an için yeterli olduğunu gözlemliyoruz. Rezervlerdeki artış politikamıza devam edeceğiz” dedi. MB Başkanı Uysal, yılın üçüncü enflasyon raporu için düzenlenen toplantıda, bir önceki raporda yüzde 9.5 olarak alınan 2020 yılı gıda enflasyonu tahminini, işlenmemiş gıdadaki son dönem eğilimleri dikkate alarak yüzde 10.5 olarak güncellediklerini kaydetti.

ORTA VADEDE YÜZDE 5

Uysal, gelecek yıla ilişkin gıda enflasyonu tahminini de yüzde 7’den yüzde 8’e çektiklerini ifade ederek, “Orta vadeli tahminler oluşturulurken maliye politikası tedbirlerinin alınan diğer parasal ve finansal tedbirlerle birlikte salgın sürecinde ekonominin üretim potansiyelini destekleyeceği ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı bir görünüm esas aldık” diye konuştu. Mevcut para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngördüklerine dikkati çeken Uysal, “Bu çerçevede, enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8.9 olarak gerçekleşeceğini, 2021 yıl sonunda ise yüzde 6.2’ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla, 2020 sonunda orta noktası yüzde 8.9 olmak üzere yüzde 6.9 ile yüzde 10.9 aralığında, 2021 yılı sonunda ise orta noktası yüzde 6.2 olmak üzere yüzde 3.9 ile yüzde 8.5 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

İKİNCİ DALGA SENARYOLARI

Uysal, salgında ikinci bir dalga olmayacağı varsayımı altında, ekonomideki toparlanmanın yılın ikinci yarısında devam edeceğini belirterek, “Toparlanma hızı, normalleşme sürecinin yurt içindeki ve dışındaki seyrine bağlı olacak. Parasal duruşun ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak, enflasyondaki düşüşün sürekliliğini ve orta vadeli enflasyon hedefiyle uyumunu sağlayacak şekilde oluşturulacağı çerçeve altında, salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağını ve enflasyonun temmuzdan başlayarak düşüş eğilimine gireceğini öngörüyoruz” dedi. Uysal, salgında ikinci dalgaya yönelik senaryolarının sorulması üzerine, tüm varsayımlarını ikinci dalga olmayacağı varsayımı altında yaptıklarını söyledi. Dünyada da ikinci dalga olsa dahi ekonomilerin kapanmaması yönünde yaklaşım bulunduğunu dile getiren Uysal, “Bizim tarafta zaten gelişmeler olumlu. Normalleşme süreci başlamış bulunuyor. Bunun da devam etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Uysal, gidişata göre gelişmeleri ve büyümenin kompozisyonunu yakından takip ettiklerine dikkati çekerek, “Gerektiğinde mevcut likidite imkanlarını gözden geçirme noktasında ve bütün araç setimizle gerekli tedbirleri alabilecek konumdayız” dedi.

REZERVLERDEKİ ARTIŞ POLİTİKASI DEVAM EDECEK

UYSAL, Merkez Bankası rezervlerinin gelişimine ilişkin soru üzerine, her zaman ifade ettikleri gibi rezervleri altın ve brüt döviz rezervleri olmak üzere, toplam rezervler üzerinden takip etmek gerektiğini dile getirdi. Mevcut durum itibarıyla salgın sonrası dönemde tüm gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi küresel koşulların etkisiyle ciddi sermaye hareketleri, gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışları yaşandığını belirten Uysal, şöyle devam etti: “Bununla birlikte bize özel olarak bakarsak, biz de bu durumdan etkilendik. Portföy yatırımlarında ciddi çıkışlar oldu. Aynı zamanda salgının etkileri ilk etapta bizim ihracatımızı ithalata göre daha hızlı etkiledi. Dolayısıyla ilk 6 ay itibarıyla yaklaşık 20 milyar dolara yakın cari açık vermiş bulunuyoruz. Yılın ikinci yarısı böyle devam etmeyecek. Hem cari açığın toparlanması hem turizmin kısmen toparlanmasıyla cari açıkta ikinci yarıda daha ılımlı bir seyir öngörüyoruz. Hem cari açıktaki gelişmeler hem sermaye akımları ve portföy çıkışları, bununla birlikte swap işlemlerine yönelik bazı düzenlemelerin etkisiyle bir miktar rezervlerimizde dalgalanma olması bu tür dönemlerde olağandır. Sadece bize özgü de bir durum değil. Toplam rezervlerimizin seviyesine baktığımızda, rezerv kriterleriyle birlikte de değerlendirdiğimizde, rezervlerimizin kısa vadeli yükümlülükler açısından şu an için yeterli olduğunu gözlemliyoruz. Merkez Bankası olarak her fırsatta dile getiriyoruz, piyasa koşulları elverdiği sürece rezervlerdeki artış politikamızı devam ettireceğiz. Hem cari denge gelişmeleri hem ödemeler dengesi ve dış koşulları da dikkate aldığımızda yılın ikinci yarısında bu noktada olumlu bir döneme girmiş olduğumuzu düşünüyoruz.”

KREDİLER BİR SÜRE SONRA NORMALLEŞİR

Son dönemde bireysel kredilerdeki artışta kredi paketleri ve ertelenmiş talebin önemli rol oynadığını ifade eden Murat Uysal, “Salgının seyrine ve etkilerine ilişkin belirsizlikler halen yüksek seyretmekle birlikte, kredi büyümesi ve kompozisyonunun iç ve dış dengeye yansımalarının takip edilmesi gerekiyor” dedi. Salgınla birlikte ikinci çeyrekte ertelenmiş talep ve aynı zamanda kamu bankaları kaynaklı kampanyalar dikkate alındığında bireysel kredilerde ciddi ivmelenme görüldüğünü vurgulayan Uysal, “Bunun belli bir süre sonra normalleşeceğini öngörüyoruz” diye konuştu. Marttan itibaren uygulamaya aldıkları destekleyici likidite adımlarının normalleşme sürecinin gelişimine bağlı aşamalı olarak gözden geçirebileceklerini belirten Murat Uysal, “Önümüzdeki dönemde de parasal duruşumuzu enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlemeye ve elimizdeki bütün araçları veri odaklı yaklaşımla finansal ve fiyat istikrarı amaçları doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.