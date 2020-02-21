2020 asgari ücret ne kadar? 2020 AGİ hesaplama tablosu ve asgari ücret tutarı

Aralık 2019'da netlik kazanan asgari ücret rakamının belli olmasıyla beraber, en düşük AGİ ödemesi ve net asgari ücret tutarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Özellikle yılın ilk maaşlarını alan vatandaşlar, Asgari Ücret Komisyonu tarafından netleşen 2020 asgari ücret zammının ne kadar olduğuna yoğunlaştı. Peki, en düşük AGİ ne kadar oldu? Brüt ve net asgari ücret ne kadar? İşte, 2020 AGi ve asgari ücret rakamı...

BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işveren ve hükümetin oy çokluğuyla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. İşverene maliyeti 3 bin 458 lira 3 kuruş olan yeni asgari ücrette, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş olarak hesaplandı.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret, aralık ayı boyunca süren pazarlıkların ardından belirlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan rakam, hükümet ile işveren tarafının mutabakatıyla ortaya çıktı.

Yapılan yüzde 15,03'lük artışla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanan rakamın ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı.

Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.

AGİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;

• Mükellefin kendisi için % 50'si,

• Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,

• Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,

• Üçüncü çocuk için %10'u

• Diğer çocuklar için % 5'i,

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir. Ancak, ödenecek asgari geçim indirimi tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.

2020 YILININ AGİ TABLOSU

Kişinin bekar, evli, 1 çocuklu, 2 çocuklu, 3 çocuklu, 4 çocuklu ve 5 çocuklu olmasının haricinde eşinin çalışıp çalışmamasının da etki edeceği 2020 AGİ tutarı, aşağıdaki tabloya göre hesaplara yatırılacak. İşte, 2020 AGİ ücreti hesaplama tablosu;