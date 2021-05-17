2020-2021 sezonunda 3 büyüklerin hisseleri

Süper Lig'in en uzun sezonu, son dönemin en heyecanlı şampiyonluk yarışına sahne oldu. Şampiyonluk şanslarını son haftaya taşıyan 3 büyükler arasında, ipi göğüsleyen takım bir gol averajla Beşiktaş oldu.

Şampiyonluk şansını son haftaya taşına 3 büyükler arasında Beşiktaş hisseleri borsada da yatırımcısına en çok kazandıran takım olark dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ HİSSELERİ 9.70 SEVİYESİNDE AÇILDI

2020-2021 sezonunun başladığı 11 Eylül tarihinde Beşiktaş'ın hisseleri 3.59 TL seviyesinde bulunuyordu. Sezona kötü başlayan Beşiktaş'ın hisseleri, yıl sonuna doğru gelen başarılı sonuçlarla yükselişe geçerken en yüksek kapanışı 13 Nisan tarhinde 13.51 ile gerçekleştirdi. Bu tarihten 15 gün sonra 6.97'den kapanan hiseler şampiyoluk haftasına 9.11 seviyesinde girmişti.

Beşiktaş hisseleri yeni haftaya ise 9.70 seviyesinde başladı. Yıl başından bu yana Beşiktaş hisseleri yaklaşık yüzde 140 değer kazandı.

Sezon başında 5 bin liralık Beşiktaş hissesi alan bir yatırımcının parası şampiyonluk haftasında 13.509 TL'ye çıkmış oldu.

GALATASARAY

Şampiyonşuğu averaj ile Beşiktaşa kaptıran Galatasay hisseleri sezonun başladığı dönemde 3.88 TL seviyesinde bulunuyordu. Yıl içindeki en yüksek kaanışı eylül ayının sonlarına doğru 4.99 ile yapan Galatasaray hisseleri şampiyonluk haftasına 3 .54 TL seviyesinde girdi.

Galatasaray hisseleri yeni haftaya ise 3.28 seviyesinde başladı.

Sezon başında 5 bin liralık Galatasaray hissesi alan bir yatırımcının parası bugün itibarıyla 4.226 TL seviyesine inmiş oldu.

FENERBAHÇE

Şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan Fenerbahçe'nin hisseleri de yıl içerisinde dagalı bir seyir izledi. Sezon başında 39.90 TL seviyesinde olan Fenerbahçe hisseleri, yıl içerisinde en yüksek kapanışını 44.82 ile 18 Ocak'ta gerçekleştirdi. Nisan ayının sonlarına doğru düşüşe başyalan hisseler şampiyonluk haftasına 23.52 TL ile girdi.

Fenerbahçe hisseleri yeni haftaya ise 22.80 seviyesinde başladı.

Sezon başında 5 bin liralık Fenerbahçe hissesi alan bir yatırımcının parası bugün itibarıyla 2.857 TL seviyesine inmiş oldu.

BORSA HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,78 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 1.449,10 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,66 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,50 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 1,19 ile spor oldu.



BIST 100 endeksi, Ramazan Bayramı arifesi olması dolayısıyla yarım gün işlem gördüğü çarşamba gününü yüzde 0,24 düşüşle 1.441,33 puandan tamamladı.

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